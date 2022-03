Velkým krokem byla dohoda EU na tom, že Ukrajincům bude poskytnuta "dočasná ochrana" v celé EU. Ukrajinci si tak sami mohou vybrat stát, kde najdou útočiště před válkou. Většina jich sice zamířila do Polska, ale čtvrt miliónu uprchlíků je už i v Německu, tisíce prakticky v každé evropské zemi. To, co zatím chybí, je masivní financování pomoci pro nejpostiženější země z rozpočtu EU. Je však otázka, zda má na to Brusel dost prostředků. Otázkou také je, zda poskytnutí dočasné ochrany je trvalým řešením ukrajinské uprchlické krize.

O tom a o mnohém dalším je dnešní podcast Evropy pro Čechy.

