Evropský parlament, respektive jeho vyjednavači, a Evropská rada se blíží k dohodě o regulaci umělé inteligence. V rámci takzvaného trialogu se pokouší rychle najít dohodu mezi postojem europoslanců a členských států.

Umělá inteligence - ilustrační foto | Foto: Piqsels

Akt o umělé inteligenci protlačila Evropskou radou za svého předsednictví Česká republika. „Umělá inteligence má pro naši budoucnost zásadní význam. Dnes se nám podařilo dosáhnout křehké rovnováhy, která podpoří inovace a zavádění technologií umělé inteligence v celé Evropě,“ uvedl tehdy místopředseda české vlády Ivan Bartoš, který vyjednávání členských států v této otázce řídil. „Se všemi výhodami, jež tyto technologie přinášejí, na straně jedné a při plném respektování základních práv našich občanů na straně druhé,“ dodal.

„Doufáme, že do léta budeme mít první trialog o aktu o umělé inteligenci v Evropě. To by znamenalo, že pokud na tom budeme tvrdě pracovat, mohli bychom mít výsledek do konce roku,“ řekla evropským médiím místopředsedkyně Evropské komise pro digitální agendu Margrethe Vestager. Evropská unie by tak mohla mít jako první oblast na světě regulaci, která by rozvoj umělé inteligence mohla dostat pod bezpečnou kontrolu.

Zákaz modelu Čína

V Unii má být zaveden například zákaz používání umělé inteligence pro vytváření „sociálního kreditu“ osob, tedy věc zneužívanou čínským režimem k diskriminaci lidí nenakloněných vládě. Podobně má být zakázán systém okamžité biometrické identifikace na dálku, který může vést k neustálému špiclování lidí.