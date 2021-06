V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” se šéfredaktorkou Euractivu Aneta Zachová a evropským editorem Deníku Lubošem Palatou se zaměříme na dění kolem dodržování pravidel právního státu v EU.

Donedávna se zdálo, že se tato záležitost týká jen Maďarska a Polska, ale před několika dny vyzval Evropský parlament k prošetření stavu právního státu i v České republice. Je to kvůli střetu zájmů premiéra Andreje Babiše, který je koncovým vlastníkem koncernu Agrofert, vůči jehož osobě české státní orgány téměř nic nečiní.To vyvolává v EU stále větší pobouření. Miliardář Babiš se už stal symbolem střetu zájmů a zneužívání evropských dotací.

Pokud by Česko spadlo do stejné skupiny s Poláky a Maďary, ohrožuje to přísun peněz z unijního rozpočtu. Unijních dotací má přitom v příštích sedmi letech přijít nejvíce v historii – téměř bilion korun. Tyto peníze jsou proto ve stále větším ohrožení. O tom, jak velká tato hrozba je a co se bude v tomto směru dít dál je dnešní díl podcastu.

