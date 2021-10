Bez nepříjemného šťourání se v nose, daleko rychleji a přitom přesně. A ještě vedle covidu odhalují současně i chřipku. To je největší výhoda testů, které vyvinuli vědci Univerzity Karlovy a v minulém roce je uvedli nejen do praxe, ale i ke komerčnímu využití.

„Je to náš nejúspěšnější projekt,“ říká Otomar Sláma, ředitel Charles University Innovations Prague. Tato dceřiná společnost Univerzity Karlovy (UK) nabízí objevy vědců UK ke komerčnímu využití. A právě testovací sady společnosti GeneSpector jsou zatím největším komerčním úspěchem, kterého se CUIP podařilo dosáhnout.

„Přišli jsme na trh v druhé vlně pandemie, kdy se už neřešili roušky, ale testy. Ty byly potřeba po celém světě a nebyl jich dostatek. Nám se podařilo z tříhodinového testu zkrátit čas na šedesát, šedesát pět minut, takže se výrazně zkrátila doba potřebná k testování a dalšími postupy jsme navýšily laboratorní kapacity o pět set až šest set procent. I díky tomu mohli být otestováni všichni, kteří otestováni měli být,“ uvádí v podcastu Sláma.

„K dnešnímu dni jsme prodali kolem 2,5 miliónu těchto testů, převážně v Česku. Dáváme českému trhu přednost před zahraničním, i když bychom venku mohli vydělat více. Jsme univerzitní společnost a primárním cílem bylo pomáhat tady u nás.“

S vládou to nešlo, s kraji ano

Česká vláda ale o testy neměla zájem. „My jsme se státem nedohodli. Chtěli jsme se dohodnout na státní úrovně, ale nakonec se nám to nepodařilo,“ říká zklamaně Sláma, který mimo jiné absolvoval jednání se třemi ministry zdravotnictví.

To, co se nepovedlo na úrovni české vlády, se ale podařilo při přímých jednáních s kraji, školami či podniky, takže testy UK slouží na mnoha místech v Česku. Úspěch revolučních testů měl velký finanční přínos i pro Univerzitu, které přinesl do rozpočtu kolem stovky miliónu korun.

Dívat se vědcům do šuplíků

„Díváme se vědcům tak říkajíc do šuplíku, co tam mají zajímavého a snažíme se tyto nápady a technologie dostat do světa mezi lidi, do společnosti tak, aby mohly fungovat a pomáhat,“ říká Otomar Sláma o smyslu činnosti CUIP nyní i do budoucna.

O tom, jak chce CUIP v tomto a podobných projektech pokračovat, co to přináší vědeckých týmům a jak se k tomu zaměstnanci UK staví, proč je CUIP dceřinná společnost i jaké jsou její plány do budoucna, se můžete více dozvědět v v novém díle Podcastu Univerzity Karlovy., který si můžete přehrát.

