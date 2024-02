Druhé funkční období. Ursula von der Leyenová chce zůstat v čele Evropské komise

Na první pohled to má pětašedesátiletá předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová téměř jisté. Ve vysoké politice starého kontinentu nehodlá v příštích letech chybět. „Přijala jsem uvážené rozhodnutí. Chtěla bych se ucházet o druhé funkční období a jsem velmi vděčná CDU, že mě nominovala jako hlavní kandidátku do Evropské komise,“ uvedla poté, co ji mateřská Křesťanská demokracie (CDU) nominovala jako šéfku eurokomise. Leyenová má podporu i v Evropské lidové straně, kde je CDU největší.

Ursula von der Leyenová | Foto: Profimedia