Očkování, negativní test nebo doklad o prodělání nemoci covid-19. Právě to jsou tři klíčové prvky evropských očkovacích pasů, které navrhuje Evropská komise. „Pokud někdo nebude mít ani jeden z těchto tří prvků, měl by si cestování zatím rozmyslet,“ uvedl zdroj serveru EURACTIV, který stál při vzniku legislativního návrhu.

Nová legislativa bude mít podobu právně závazného nařízení. Jeho detaily budou předmětem jednání mezi členskými státy, které jej také musí schválit. Bruselský zdroj upřesnil, že certifikát bude mít podobu QR kódu. Kód bude obsahovat informace, jako je jméno, datum narození a informaci o zdravotním stavu člověka ve vztahu k onemocnění covid-19, tedy zda již onemocnění prodělal, zda byl očkován nebo má negativní PCR či antigenní test.

Členské státy budou muset očkovací pas poskytnout všem, kteří splňují alespoň jednu ze tří uvedených podmínek. Pokud se rozhodnou osobu s očkovacím pasem při cestování omezit, budou k tomu muset mít odůvodnění.

Povinnost se vztahuje i na samotné cestující. „Evropané, kteří budou chtít cestovat, budou mít povinnost doložit svůj zdravotní stav… Pro mobilitu je to klíčové,“ uvedl zdroj s tím, že nařízení nemá v žádném případě vyvolat dojem, že je očkování povinné.

Co se týče sdílení dat, Evropská komise se chystá otevřít tzv. digitální bránu. Ta bude napojená na jednotlivé národní systémy, kam budou moci občané zemí EU nahrávat potřebné informace.

Podle informací serveru EURACTIV se tři největší frakce v Evropském parlamentu – evropští lidovci, socialisté a liberálové – již dohodli na tom, že legislativu schválí ve zrychleném režimu. K hladkému přijetí nařízení jsou naklonění i zástupci členských států.

S očkovacím pasem do restaurace?

Řada členských států koketuje s myšlenkou, že by lidem s evropským očkovacím pasem umožnila nejen cestovat, ale také využívat různé služby, včetně fitness center nebo pohostinství.

Evropská komise zatím nic takového navrhnout nehodlá a bude spíše záležet na vůli jednotlivých států, potvrdil zdroj. Pokud by se země dohodly na tom, že certifikáty by měly umožnit lidem navštěvovat restaurace, kina nebo veřejné události po celé Evropě, Komise by jejich přání mohla vyhovět.

Nyní se však zdá, že na takovém využití pasů shoda v EU nepanuje. Proti širšímu využití pasů jsou zejména země Beneluxu.

Dnešní zveřejnění návrhu odstartuje diskusi o tom, zda by měly evropské očkovací pasy uznávat vakcíny, které neschválila Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Důležité to může být zejména pro státy závislé na cestovním ruchu.

EMA zatím uznala vakcíny od společností Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca a Johnson&Johnson. Několik států ale zvažuje nákup ruských nebo čínských vakcín, které zatím razítko od EMA nemají. V Maďarsku se například hojně očkuje čínskou vakcínou Sinopharm, k dispozici mají i ruský Sputnik V. Východní vakcíny se také využívají ve státech západního Balkánu, tedy těsném sousedství zemí EU. Sází na ně i Afrika nebo Latinská Amerika.

„Oficiálně navrhujeme uznat vakcíny schválené EMA… Bude ale na členských státech, zda chtějí uznat i vakcíny, které EMA neschválila,“ upřesnil zdroj.

Důležité je to nejen pro Maďary a další občany zemí EU, které se rozhodly jít vlastní cestou a nečekat na schválení vakcín unijním regulátorem. Týkat se to bude i občanů zemí mimo EU. Pokud budou cestující očkovaní vakcínou neschválenou agenturou EMA, bude záležet na členském státu, zda jejich očkování uzná.

Zdroj: Euractiv