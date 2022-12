1990

Prezident Václav Havel vystoupil v roce 1990 s projevem v americkém Kongresu. Za svá slova si vysloužil několik potlesků ve stojeZdroj: ČTK / AP / ČTK

V roce 1990 Václav Havel dodržel svůj slib z doby nástupu do funkce československého prezidenta - v zemi se konaly první svobodné volby. Federální shromáždění jej pak opětovně zvolilo do prezidentské funkce v červenci 1990. Havlova popularita byla v této době na vrcholu - a to nejen doma. V americkém Kongresu přednesl legendární projev, při kterém mu američtí poslanci tleskali vestoje, na Pražském hradě přivítal členy kapely Rolling Stones, a koncert této skupiny se stal jedním ze symbolů nového svobodného a demokratického života.