Evropské komisařce pro rovnost Heleně Dalliové se podařilo způsobit jeden z největších skandálů v Evropské unii za mnoho posledních let. Zástupkyně Malty, která má na starost rovnost a nediskriminaci, způsobila mediální bouři uniklým interním dokumentem. Ten měl stanovit nová „nediskriminační pravidla“ komunikace úředníků Evropské komise.

V čase křesťanského Adventu největší pobouření způsobila část, která se týkala Vánoc a jež měla brát ohled na to, že ne všichni úředníci a obyvatelé EU jsou křesťané. Připravované doporučení uvádělo, že se nemá v dokumentech Evropské komise užívat obrat „období Vánoc může být stresující“, ale říkali „svátky mohou být stresující“. „Ne každý slaví křesťanské svátky a ne všichni křesťané je slaví ve stejný den,“ uváděl například pracovní dokument, z něhož cituje server Politico.eu.

Bezpohlavní komunikace

Podobné ohledy měly být také zavedeny při komunikaci ohledně různých pohlaví, včetně ohledů na sexuální menšiny. „Dávejte pozor, abyste vždy při pořadí slov neuváděli na prvním místě stejné pohlaví nebo neoslovovali muže a ženy odlišně (například muže příjmením, ženu jménem…“ žádá dokument.

„Při výběru obrázků doprovázejících vaši komunikaci se ujistěte, že ženy a dívky nejsou zobrazovány v domácnosti nebo v pasivních rolích, zatímco muži jsou aktivní a dobrodružní,“ dodávalo připravované pravidlo. V další části vyzýval také k tomu, aby se nepoužíval obrat „kolonizovat Mars“.

Vánoce EU nezakáže

Návrh pravidel, který unikl do italského tisku a pak do evropských médií, způsobil takovou bouři, že byl komisařkou Dalliovou okamžitě stažen k přepracování. „Komise v žádném případě nezakazuje Vánoce ani neodrazuje od používání křesťanských symbolů – patří k Evropě a jsou součástí bohatého evropského dědictví,“ uvádí se v oficiálním prohlášení Komise pro Deník.

Popel na hlavu si sype i eurokomisařka Dalliová. „Moje iniciativa navrhnout interním dokumentem pokyny pro komunikaci úředníků Evropské komise ve službě, byla myšlena jako snaha dosáhnout důležitého cíle: ilustrovat diverzitu evropské kultury a předvést inkluzivní prostředí Evropské komise vůči všem životním cestám a přesvědčením evropských občanů.,“ vysvětluje Dalliová.

„Verze, která byla zveřejněna, však tomuto účelu neslouží adekvátně. Není to ještě zralý dokument a neodpovídá všem kvalitativním standardům Komise. Proto jsme ho stáhli,“ dodala.

"Myslím, že to nebyl blesk z čistého nebe. A vlastně mě nepřekvapuje, že se v hlavě některého iniciativního úředníka dané komisařky něco takového vylíhne," uvádí nejmenovaný pracovník Evropské komise. "V tomto případě to ale bylo hodně přes čáru, a to i na bruselské poměry," dodává.