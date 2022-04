Tak velké vítězství hnutí Fidesz proti sjednocené opozici asi čekal málokdo, že? Ano, to, že bude vítězství Fideszu tak jednoznačné, opravdu nikdo nečekal. Největší rozdíl mezi Fideszem a opoziční koalicí se čekal kolem tří až pěti procent, nejvýše deset. Ale je téměř dvojnásobný. Fidesz získal ústavní většinu. Až podrobné povolební analýzy ukážou, zda rozdíl způsobili nerozhodnutí voliči. Překvapením voleb také je, že s 6,1 % se do parlamentu dostala ultrapravicová strana Naše vlast.

V čem byl klíč k tak jednoznačnému vítězství Fidesz?

Čím dokázal oslovit voliče? Volební kampaň byla úplně jiná na začátku a na konci. Důvodem byla samozřejmě ruská agrese proti Ukrajině, která přepsala celý scénář volební kampaně. Na jejím počátku se Orbán soustředil na zdůrazňování úspěchů své vlády. Před koncem roku Fidesz představil program daňových úlev pro mladé lidi a rodiny. Oslovil také maďarské důchodce, když opět zavedl třináctý důchod, kdysi zrušený v rámci úspor dnešní opozicí. Poslední tři týdny se ale už plně nesly ve znamení Ukrajiny. Orbánova strana přišla s jednoduchým heslem: „Fidesz se rovná bezpečí a mír“. A naopak opozici Orbán vykresloval jako stranu války a ohrožení Maďarska. Politologové a další odborníci na analýzu kampaní uvádí, že právě v této fázi opozice ztratila, přestala udávat tempo a jen reagovala na kroky Fideszu. A nepovedlo se přesvědčit voliče, že by opoziční šestikoalice tuto krizovou situaci zvládla, kdyby se dostala k moci.

Vedle volební kampaně existují i nějaké reálné výsledky dvanáctileté vlády Fideszu. Lze říci, že jak pro maďarskou ekonomiku, tak pro životní úroveň většiny Maďarů to byly dobré roky?

I na základě vlastních zkušeností jak z Budapešti, tak z návštěv menších měst nebo venkova mohu říci, že většina Maďarů má skutečně pocit, že se jim daří lépe. A viděli v tom pozitivum dosavadní maďarské vlády v čele s Viktorem Orbánem.

V nedělních volbách Viktor Orbán potvrdil svoji ústavní většinu v parlamentu. Na druhé straně je však ve velmi vážném konfliktu s Evropskou unií a Bruselem. Maďarsko má pozastavenou výplatu miliard eur z unijního Fondu obnovy, hrozí zastavení plateb kvůli nedodržování právního státu a pravidel demokracie i z dalších fondů EU. Jak se bude podle vás tento střet vyvíjet? Bude kulminovat, nebo se Orbán bude snažit najít s Bruselem dohodu?

Jsem optimista a myslím, že se vztahy mezi Budapeští a Bruselem uklidní. Ve volební kampani je vždy hodně emocí, ale po volbách se situace většinou změní.

Pokud budeme naopak předpokládat vyhrocování krize s Evropskou unií, měl by případný odchod Maďarska z Unie podporu u voličů? Dostal k tomu Orbán od Maďarů mandát?

Pokud se podíváme na průzkumy veřejného mínění, Maďarsko je země, kde je postoj k Evropské unii jeden z nejvíce pozitivních v rámci celé sedmadvacítky. Názor, že by Maďarsko mělo z Evropské unie vystupovat, tu rozhodně nepřevládá. Analytici, kteří se evropskými tématy v Maďarsku zabývají, nevidí kroky, jež by směřovaly k vystoupení země z Evropské unie ani na straně Fideszu, ani to, že by Orbán chtěl dovést Maďarsko k „huxitu“. Spíše se tady mluví o Orbánových ambicích založit nějakou novou evropskou pravicovou politickou stranu nebo že by se Fidesz měl se stát součástí některé existující celounijní formace evropské pravice.