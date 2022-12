Takže jste si řekli, že k penězům uvolníte Maďarsku cestu?

Účelem není Maďarsko připravit o peníze z Plánu obnovy. Účelem je Maďarsku ty peníze vyplatit, ale až splní podmínky.

Překvapivé hlasování? Někteří čeští europoslanci podporují Orbána i Putina

Svým krokem tedy žádné peníze Maďarsku nedáváte?

Schválení Plánu obnovy ještě neznamená, že Maďarsko má ty peníze na dosah. Protože mezi dneškem a první platbou, o kterou si Maďarsko řekne, což může být na jaře, musí Budapešť dotáhnout slíbené reformy. Ty se týkají justice, protikorupčních opatření, zvýšení transparentnosti veřejných zakázek i řešení konfliktu zájmů. Dotažení všech těchto reforem je nutnou podmínkou pro vyplacení.

Takže to není tak, že berete i dáváte zároveň.

Ano, není to tak, že jednou rukou bereme a druhou dáváme…

Trochu to tak vypadalo…

Ta ruka, která dává, něco Maďarsku nabízí. Ale je to podmíněno dokončením reforem. A je to zároveň podmínka pro odblokování peněz z kohezních fondů Evropské unie.

Tedy peněz, jejichž vyplácení jste ve stejný okamžik po schválení Plánu obnovy navrhli Maďarsku zmrazit?

Ano. Pokud Maďarko pochopí filozofii, že vyplacení peněz má své podmínky, dotáhne reformy a naplní všechny závazky, ke kterým se zavázalo, pak by mohly mít odblokovány jak peníze z kohezní politiky, tady se bavíme o 7,5 miliardách eur, tak odbržděny peníze z Plánu obnovy, což je 5,8 miliard eur.

Orbán na summitu V4 dostal novou šálu. Sám za ni nic nenabídl

Když mluvíte o maďarském závazku, jedná se o 17 bodů, které se Budapešť zavázala v dohodě s Evropskou komisí splnit. Pokud ty body budou opravdu splněny, jak to změní Maďarsko? Bude pak opět plně demokratickým a právním státem?

Nedělejme si iluze, že tento finanční tlak napraví všechny problémy, které v Maďarsku vidíme. Tam nejsou problémy jen v justici a prokuratuře, ale například i v omezení nezávislosti médií. Vidíme problémy v dodržování akademických svobod. Zkrátka Maďarsko má tisíc pět set nejrůznějších problémů, které dohromady tvoří celek, z něhož máme obavy. Maďarsko se odchýlilo od demokratické cesty.

Co se tedy může po tomto finančním tlaku stát v Maďarsku pozitivního?

Budou transparentnější a rovnější veřejné zakázky. Už jich nebude většina na výzvu jednomu dodavateli, jak je to teď. Budou otevřená výběrová řízení, která budou transparentně zanášena do veřejně přístupného registru tendrů. Veřejnost, novináři, občanská společnost bude moci zjistit, jaké zakázky jsou vypsány a komu jsou přidělovány.

Dotkne se to i politických špiček?

Náš finanční tlak by měl zajistit, aby prokuratura a soudy vyšetřovaly a rozhodovaly případy korupce, které vedou do vysokých politických míst. Máme podezření, že se takové případy dnes prostě dostatečně nevyšetřují. Měla by se tím zvýšit i transparentnost vlastnictví vysoce postavených politiků. Chceme, aby Maďarsko zavedlo systém přiznávání majetku ze strany politické reprezentace. A měla by být zřízena instituce, která bude sledovat etická pravidla uplatňovaná ve veřejné správě.

Poradce ministra obchodu Prouza: Odpor proti zastropování energií už slábne

K čemu to celé směřuje?

K ochraně evropských peněz. Proto říkám, nedělejme si iluze, že uplatňování rozpočtových tlaků napraví celou situaci v Maďarsku. My chceme ochránit peníze evropských daňových poplatníků. Co určitě nechceme, je trestat Maďary, za to, koho si zvolili.

Celý rozhovor najdete příští středu v rubrice Evropě pro Čechy v Deníku.