V České republice vstoupil v těchto dnech v platnost zákon na ochranu spotřebitele. U evropské směrnice, kterou tento český zákon zavádí do praxe, jste stála. Co dobrého to Čechům přinese? Například Black Friday letos naposledy umožnil některým obchodníkům kouzlit se slevami. Od příště budou muset prodejci poskytnout informace o nejnižší ceně, za kterou byl produkt prodáván za posledních 30 dnů před poskytnutím slevy. Takže bude jasně vidět, jak velká je sleva doopravdy.

Jaké další neférové praktiky to postihne?

Za neférovou obchodní praktiku také bude považováno používání vymyšlených recenzí – například za účelem propagace produktu nebo služby na sociálních sítích. Je tu i nové právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku nebo od smluv uzavřených mimo provozovnu ve lhůtě čtrnácti dnů.

Čeho se to třeba týká?

Určitě se každý někdy setkal se „skvělou“ nabídkou zdravotního pojištění, smlouvy na dodávky vody, plynu nebo elektřiny na ulici, a na druhý pohled nebyla ta nabídka tak dobrá, ale smlouva už byla podepsaná. Ta novela zkrátka přináší větší transparentnost a bezpečí pro spotřebitele při nákupu on-line a účinné sankce.

Pojďme teď do žhavé bruselské současnosti. Jak má evropský a český občan rozumět rozhodnutí Evropské komise, která na jednu stranu otevřela Maďarsku dveře k miliardám eur z Plánu obnovy a na druhé straně navrhla zastavit vyplácení miliard euro z fondů EU?

Ráda vysvětlím. Maďarský národní Plán obnovy je poslední, který ještě nebyl v EU schválen. Je velice dobrý v tom, že může pomoci Maďarům se zdravotním systémem, se vzděláváním a se školským systémem jako takovým. Viděli jsme protesty učitelů, které asi nejsou bezdůvodné. Pomůže i s penzijní reformou. Je tam spousta praktických věcí pro maďarské občany, včetně řady projektů na digitalizaci a zelenou ekonomiku.

Takže jste si řekli, že k těm penězům uvolníte Maďarsku cestu?

Účelem není Maďarsko připravit o ty peníze z Plánu obnovy. Účelem je Maďarsku ty peníze vyplatit, až splní podmínky.

Svým krokem tedy žádné peníze Maďarsku nedáváte?

Schválení Plánu obnovy ještě neznamená, že Maďarsko má ty peníze na dosah. Protože mezi dneškem a první platbou, o kterou si Maďarsko řekne, což může být na jaře, se musí stát to, že Maďarsko dotáhne reformy. Ty se týkají justice, protikorupčních opatření, zvýšení transparentnosti veřejných zakázek, řešení konfliktu zájmů. Že Maďarsko dotáhne všechny tyto slíbené reformy, které jsou podmínkou vyplacení peněz z Plánu obnovy.

Takže to není tak, že berete i dáváte zároveň.

Není to tak, že jednou rukou bereme a druhou dáváme. Ta ruka, která dává, něco Maďarsku nabízí. Ale je to podmíněno tím, že Maďarsko dotáhne reformy, A to je zároveň podmínka pro odblokování peněz z kohezních fondů EU.

Tedy peněz, jejichž vyplácení jste ve stejný okamžik se schválením Plánu obnovy navrhli Maďarsku zmrazit?

Ano. Teoreticky, pokud Maďarsko přijme tuto filozofii, že peníze jsou podmíněny, tak pokud dotáhne reformy a naplní všechny závazky, ke kterým se nám upsalo, pak by mohlo mít odblokovány jak peníze z kohezní politiky, bavíme se o 7,5 miliardy eur, tak odbrzděny peníze z Plánu obnovy, což je 5,8 miliardy eur.

Pokud ty body budou opravdu splněny, jak to změní Maďarsko? Bude pak Maďarsko opět plně demokratickým a právním státem?

Nedělejme si iluze, že tento finanční tlak napraví všechny problémy, které v Maďarsku vidíme. My tam vidíme nejen problémy v justici, prokuratuře, ale i problémy, co se týče omezení nezávislosti médií. Vidíme problémy v dodržování akademických svobod. Zkrátka Maďarsko má tisíc pět set různých problémů, které dohromady tvoří ten celek, z něhož máme obavy. Maďarsko se odchýlilo od demokratické cesty.

Co se tedy může díky tomuto finančnímu tlaku stát v Maďarsku pozitivního?

Budou transparentnější a rovnější veřejné zakázky. Už nebude většina zakázek na výzvu jednomu dodavateli, jak je to teď. Budou otevřená výběrová řízení, která budou transparentně zanášena do veřejně přístupného registru tendrů. Veřejnost, novináři, občanská společnost budou moci zjistit, jaké zakázky jsou vypsány a komu jsou přidělovány.

Dotkne se to i politických špiček Maďarska?

Náš finanční tlak by měl zajistit, aby prokuratura a soudy vyšetřovaly a rozhodovaly případy korupce, které vedou do vysokých politických míst. My máme podezření, že se takové případy dnes prostě dostatečně nevyšetřují. Máme představu, že se zvýší transparentnost vlastnictví vysoce postavených politiků. Chceme, aby Maďarsko zavedlo systém přiznávání majetku ze strany politiků. A měla by být zřízena instituce, která bude sledovat etická pravidla uplatňovaná ve veřejné správě.

K čemu to celé směřuje?

K ochraně evropských peněz. Proto říkám, nedělejme si iluze, že uplatňování rozpočtových tlaků napraví celou situaci v Maďarsku. My chceme ochránit peníze evropských daňových poplatníků. Co určitě nechceme, je trestat Maďary, za to, koho si zvolili.

V Česku se rozběhla prezidentská kampaň, ale běží bez vás. Proč jste se rozhodla zatím nekandidovat?

Nemám facebookový účet. A nejsem ochotná vzít toto gesto zpátky. Marketingoví experti vám řeknou, že kdo nemá Facebook, tak jako by nebyl. Zvlášť když nyní dnes a denně řešíme otázku Twitteru, tak to otevírá otázku, zda je v pořádku, že veřejný a politický život je takto držen pod krkem.

Facebook asi nebude ten hlavní důvod?

Já jsem dostala úkol od české vlády a nemám pocit, že bych si ho mohla zkrátit.

Váš slovenský kolega, eurokomisař Maroš Šefčovič si ale vzal na prezidentskou kampaň jen dovolenou…

To by mi Češi nevzali, kdybych si jen vzala dovolenou a odskočila si dělat kampaň. To bych to tu opravdu musela zabalit, což nepřipadá v úvahu. Navíc já už devět let v Česku prakticky nežiji. Přesto jsem přesvědčena, že stále česky myslím a cítím. Prezident by ale měl i fyzicky víc sdílet života běh se svými lidmi.