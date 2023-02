Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj má za sebou evropský počátek února, kdy se setkal v Kyjevu s vámi a potom zavítal do Bruselu , kde se zúčastnil unijního summitu. Jaký byl Zelenskyj naživo v Kyjevu? Viděla jsem dvě tváře Volodymyra Zelenského. Já jsem se s ním potkala dávno před invazí. Měli jsme velice lidský rozhovor, jako člověk s člověkem. Stejně tak na mě působil i při neformální části v Kyjevu. Vystupuje velmi skromně a velmi lidsky. Je to člověk, který budí v lidech pozitivní emoce. Že byste s ním prostě chtěl být kamarád, jestli to tak mohu říci.

Volodymyr Zelenskyj v Bruselu na summitu EU, 9. 2. 2023Zdroj: Profimedia

A ta druhá tvář Volodymyra Zelenského?

To je poloha státníka a lídra země, která byla brutálně napadena. To najednou vidíte ve vteřině změnu v charismatického vůdce. Tam už to není ten přítel, ale někdo, u něhož chcete, aby to vyhrál, a zaslouží si v tom veškerou vaši podporu.

Jaká byla ta jednání v Kyjevu s ukrajinskou vládou? To asi nebylo běžné jednání Evropské komise s vládou kandidátské země? Jak se vám jednalo v těch válečných podmínkách Kyjeva?

Normální jednání to určitě nebylo. Měli jsme u sebe neustále helmy a vesty pro případ, že by byl letecký poplach. My jsme v této situaci byli jen krátkou dobu, ale kolegové, se kterými jsme jednali, jsou tomu vystaveni pořád. To si uvědomíte až na tom daném místě, jaké máte neuvěřitelné štěstí, že se můžete sebrat a odjet. Oni to udělat nemohou, oni musí být na místě a dobojovat tu svoji spravedlivou válku. Vedle neformální části u kávy tam byla několikahodinová šňůra skutečných jednání a výměny informací s částí komise, která se zabývá ukrajinskými tématy. Šlo to ráz na ráz, velmi rychle jsme řešili jednotlivá témata. Já jsem měla na starost justici, boj proti korupci a proti praní špinavých peněz a média.

Fiala jednal se Zelenským: Musíme udělat kroky, aby Evropa kvůli válce nechudla

To jsou témata, která jsou navázána na vstupní proces do Unie. Byla tam nějaká, která se týkala současné spolupráce s Ukrajinou?

Ano, my chceme, aby se Ukrajina postupně přičleňovala k Evropské unii, takže jsme tam řešili i věci, jako je spolupráce v oblasti energetiky, roamingu, v telekomunikacích, byla řeč o postupném uvolňování možností společného unijního trhu.

Vy se zabýváte spravedlností a justicí. Probíralo se i stíhání ruských válečných zločinů?

Ano, řešila jsem s ukrajinskými představiteli i otázku mezinárodního prokurátora, který se bude v Haagu zabývat přípravou jednotlivých případů pro soud. A jednali jsme i o otázce zmražených ruských aktiv jako reparací na rekonstrukci Ukrajiny. Byly to hodiny a hodiny jednání. Celkový pocit, který na kyjevských jednáních panoval, byl, že my chceme Ukrajině pomáhat, a ne jí házet klacky pod nohy byrokratickými požadavky.

Ukrajina vede vyčerpávající válku s ruským agresorem. Může se v této situaci vůbec připravovat na vstup?

Divil byste se, ale může. A udivilo to i řadu mých kolegů, kteří jsou stejně jako já zapojeni do rozhovorů o přistoupení Ukrajiny do Unie. Ukrajinci opravdu dělají neuvěřitelné pokroky v oblastech, které mají za úkol řešit. Jako je justiční reforma, naplňování protikorupční strategie, nebo zákony proti praní špinavých peněz. Oni skutečně pokračují velmi ostrým tempem. Naším cílem je, aby se to odrazilo v hodnocení Evropské komise na podzim tohoto roku. Ale ten pokrok je skutečně velký.

Zelenskyj na summitu v Bruselu. Co vše zaznělo? Poděkování i žádost o zbraně

Je tady ale i velmi ambiciózní ukrajinská představa o vstupu do Unie. Opravdu, samozřejmě pokud skončí válka, je něco takového možné v řádu let?

My nedáváme časový rámec, protože přistoupení se měří činy a hotovými věcmi, nikoli termíny. Ukrajinská strana hovoří o roku 2026. My to bereme na vědomí. A řekla bych, že to jejich tempo příprav skutečně počítá i s takovýmto brzkým termínem.

A váš pohled?

Já tam mám jeden faktor, který ilustruje, jak by to přistoupení mohlo vypadat. Je praktické, když nové země vstupují do Unie v době nového rozpočtového rámce. Ten začíná v roce 2028. Nechci tím ale nic předjímat.