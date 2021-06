Akci jsme vysílali živě online od 17:30 do 19:00. Přímý přenos bylo možné sledovat na stránce Café Evropa, na FB Deníku a také zde v článku, kde nyní můžete shlédnout jeho záznam. Do diskuze jste se mohli zapojit přímo během debaty pomocí komentářů pod videem.

Jeho hostem byla vedle Soni Jarošové, novinářky žijící v západní Africe, a afrikanisty Vojtěcha Šmolíka i bývalá velvyslankyně EU v Namibii Jana Hybášková, nyní zvláštní zmocněnkyně pro instituce EU na českém ministerstvu zahraničí.

„To, co je v posledních letech ve spolupráci EU s Afrikou nové, je samozřejmě spolupráce v oblasti migrace,“ uvedla Hybášková.

EU se podle ní soustřeďuje na mladé Afričany, ale to je vzhledem k tomu, že mladí lidé tvoří v Africe polovinu populace, vlastně spolupráce s většinovou společností.

Také v Africe se chce podle bývalé velvyslankyně EU Unie zaměřit na ekologii, ale také na digitální agendu. Digitální technologii totiž v Africe podle Hybáškové rychle získávají na významu.

Podle této bývalé evropské diplomatky má nový unijní plán pro migraci dobře propracovanou strategii, které Afričany budeme v Evropě chtít. Budou nastavena i jasná pravidla, jak budou vraceni ti, které Unie chtít přijmout nebude. Země jako Česko, které samy nechtějí migranty z Afriky přijímat, budou mít stanoveny jasné finanční povinnosti na fungování celého mechanismu. Podle Hybáškové by to mohlo fungovat – pokud nenastane „nepředvídatelná krize“.

Tu může způsobit ale i technologický pokrok. „V roce 2015 velkého nárůst migrace z Afriky do Evropy způsobil jeden malý telefon Samsung, ke kterému byla připojena stejně velká sluneční baterie,“ říká Hybášková. „Obrovská část africké populace mohla najednou přímo na WhatsAppu komunikovat se sestřenicemi a bratranci v Belgii, Francii a jinde,“ uvádí bývalá velvyslankyně v africké Namibii.

Čína jako soupeř

Vedle migrace má EU v Africe soupeře v Číně, která už tam investovala 3,2 bilionu korun. Nálada Afričanů se však obrací proti Pekingu. „Všichni vnímají Čínu jako drancujícího predátora,“ uvádí Hybášková. Unie má v současnosti o dost lepší pověst.

