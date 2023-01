Nebezpečný hazard: Poslanci žádají Brusel, aby řešil rizika spojená s videohrami

Evropský parlament sice nemá zákonodárnou iniciativu, nemůže tedy navrhovat evropské zákony, respektive evropské směrnice, ale u problémů, které pokládá za obzvlášť závažné, může vyzvat Brusel, tedy Evropskou komisi, aby se danou záležitostí zabývala. Na svém posledním lednovém zasedání ve Štrasburku odhlasoval Evropský parlament velkou většinou hlasů zprávu Evropské komisi, v níž žádá o ochranu především dětí, ale i dalších uživatelů videoher.

Videohry v Unii dnes hraje 73 procent dětí ve věku šest až deset let a do věku 14 let je to dokonce 84 procent. Tyto hry ale mohou kvůli své nabídce placených služeb způsobit dětem a mladistvým závislost na hazardním hraní (gamblingu). | Foto: Shutterstock