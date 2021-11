České zastoupení při EU otevřelo nedávno v Bruselu novou budovu, kterou si pronajalo kvůli přípravě na předsednictví v EU ve druhé polovině příštího roku.

Po několika dnech rozhovorů s tamními diplomaty a úředníky se ve vás mísí dva pocity. Jeden velmi dobrý z toho, jak téměř na všech místech má Česko na stálém zastoupení skutečně kvalitní a svého oboru znalé lidi s velkou profesionální zkušeností. Druhý, velmi špatný, je stav dosavadních příprav českého státu na vedení EU.

„Nebylo dost peněz a teď nejsou především lidé, které bychom tu potřebovali,“ sdělil jeden z diplomatů ze zastoupení. „Je třeba, aby tu co nejdříve byla nová vláda, aby bylo jasné, jaké bude mít Česko v čele EU hlavní priority, aby se na to mohlo začít připravovat,“ dodal.

Z možných kandidátů na nového ministra pro EU, kteří v novém kabinetu přicházeli v úvahu, je nyní nominovaný bývalý rektor Masarykovy univerzity a senátor Mikuláš Bek podle mnoha hlasů dobrou volbou. „Z variant, které se nabízely, je to ta nejlepší,“ uvedl europoslanec Jiří Pospíšil. „Naše vláda se připravovala na předsednictví několik let, tato to bude muset zvládnout za několik měsíců,“ řekl Pospíšil, který se jako ministr spravedlnosti podílel na prvním českém předsednictví v EU v roce 2009.

Zdroj: DeníkVýhodou Beka, předsedy výboru Senátu pro záležitosti EU, je nejen znalost fungování Unie, ale také dlouholeté styky s Petrem Fialou. „Setkal jsem se s ním osobně poprvé v roce 2004 jako s nově zvoleným rektorem, a to při rozhovoru, během nějž mi nabídl, abych se stal jeho prorektorem,“ uvedl Bek. Oceňuje Fialovy vyjednavačské schopnosti, ale připouští, že na EU mají odlišné názory.

„Úplně jsme se nikdy neshodli – já jsem o poznání větší eurooptimista než Petr Fiala. Ale vždy to byl přátelský nesouhlas, se kterým se dá dobře žít i spolupracovat,“ pokračoval Bek.

Dvojministr?

Zkomplikovat život může Bekovi i prezident Miloš Zeman. Ten se podle některých náznaků chystá odmítnout nominaci Jana Lipavského (Piráti) na post ministra zahraničí. Zeman tím ale nechce blokovat celou Fialovu vládu a navrhuje, aby premiér vedením ministerstva někoho pověřil.

Vedle Fialy je logickou možností pověření Beka vedením obou resortů. Ostatně v mnoha zemích EU, například na sousedním Slovensku, je post ministra zahraničí a ministra pro EU spojen.