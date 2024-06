/OD ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE V POLSKU/ Cesta od polského Baltu ze Sopot do Prahy běžela příjemně a v deštivém nedělním odpoledni to vypadalo, že za necelých dvanáct hodin dorazíme se dvěma přestupy, jedním ve Varšavě a druhým v Ostravě, do Prahy. Blížili jsme se ke Katovicím, když najednou vlak z ničeho nic zastavil. Po chvíli vypadala i elektřina. Většinu cestujících ale v tu chvíli víc zajímalo, že Polsko dostalo druhý gól od Nizozemska a na mistrovství Evropy ve fotbale prohrávalo ve svém prvním utkání. Jenže za chvíli už situace našeho vlaku vyvolala ještě větší mrzení. „Máme poruchu lokomotivy, náhradní přijede za dvě hodiny,“ šířilo se vlakem.

Zvláštní zpravodaj Deníku Luboš Palata vyrazil vlakem od polského Baltu ze Sopot do Prahy. | Foto: Deník/Luboš Palata

Informaci mi nakonec potvrdil i průvodčí, kterého se mi podařilo najít. Většina Poláků, jež cestovali do Katovic, vzala kufry a tašky a, jak prohlásil průvodčí, „na vlastní nebezpečí“ se přesunula na několik set metrů vzdálené nástupiště, kde zastavovaly regionální vlaky. Ve vlaku zbyli jen cestující, kteří mířili dál. Buď do konečné stanice ve Vídni, nebo jako my do Ostravy. „Nemá cenu, abyste vystupovali, do Ostravy vás žádný vlak nedoveze,“ upozornil polský průvodčí.

Ze dvou hodin byly nakonec dvě a půl, než se vlak konečně pohnul. Když pak po další půlhodině dojel do Katovic, začal zase normálně fungovat. Rozsvítily se ukazatele, v zásuvkách byl proud a v jídelním voze začali znovu vařit. „Žádné spojení z Ostravy do Prahy, ani nikde jinde po trase, to neukazuje,“ řekla mi nová polská průvodčí, která nastoupila v Katovicích do téměř vyprázdněného vlaku. Co teď?

Odškodnění cestujících nařídila EU

Někdy se i novinářská specializace na Evropskou unii hodí v praktickém životu, a tak jsem si vzpomněl na směrnici o právech cestujících v železniční dopravě, o které jsem kdysi psával. V Katovicích už fungoval i internet, takže jsem si našel, co o tom píšou České dráhy, u nichž jsme lístek na celou trasu z Prahy do Sopot a zpět nakupovali. Po asi deseti minutách čekání jsem se v neděli v podvečer provolal až na informační linku. Ochotná operátorka mi popsala, co mám dělat.

S jízdenkou jsem měl dojít na ostravském hlavním nádraží na pokladnu Českých drah, otevřeno měli naštěstí do půlnoci. Buď od průvodčího, nebo na pokladně jsem měl získat potvrzení o zpoždění, které se v našem případě nakonec vyšplhalo na 150 minut.

Podle směrnice EU má cestující v tom případě nárok na vrácení padesáti procent z ceny jízdenky. V našem případě bylo ale důležitější právo získat od Českých drah ubytování hotelového typu do druhého dne a bezplatnou změnu jízdenky na další den. Operátorka mi sdělila, že tuto žádost o ubytování musí pokladna Českých drah v Ostravě prokonzultovat s centrálou v Praze, ale že s tím můžeme počítat.

Dobrý hotel v centru Ostravy. Na druhý pokus

„Zpožděnku“ jsem nakonec získal už v Bohumíně od českého průvodčího, který do vlaku nastoupil. V Ostravě, kam jsme nakonec dorazili až po půl desáté, tedy dávno po odjezdu posledního vlaku na Prahu, chvilku trvalo, než se pokladní dovolala do pražské centrály Českých drah.

Další napínavý moment nastal, když nás pražský pracovník poslal do hotelu na druhý konec Ostravy. Pokladní naštěstí zasáhla, takže jsme po chvilce čekání na další potvrzení z Prahy dostali slušný čtyřhvězdičkový hotel Imperial v centru města, kousek od přímé tramvaje z nádraží. Souhlasili jsme s dvoulůžkovým pokojem pro mě a mého otce. „Takových cestujících jako vy máme teď hodně. Z Polska jsou ty spoje často zpožděné a musí se to takto řešit,“ uvedla milá pokladní.

Do vlaku do Prahy jsme si museli koupit jen místenku, kus za 35 korun. A jízdenku na tramvaj, což jak jsem se dočetl dodatečně, nám měly České dráhy zaplatit, nebo zajistit jinou dopravu z nádraží do hotelu a zpět. Tady to bylo zanedbatelné, ale kdyby se jednalo o zmíněný vzdálený hotel na druhém konci města, byla by platba za taxík důležitou položkou.

Na recepci ostravského hotelu Imperial vše proběhlo relativně v pohodě. Recepční vyřešil výměnu pokoje s manželskou postelí, který nám centrála v Praze s otcem objednala, za dvoulůžkový pokoj s oddělitelnými postelemi a dvěma peřinami. A recepční nás také vyvedl z omylu, že by snad České dráhy byly k cestujícím velkorysé nad rámec povinností stanovených směrnicí EU. „Máte to bez snídaně. Můžete si ji ale doplatit, čtyři sta korun za jednoho,“ oznámil.

Úsporný voucher na občerstvení a vrácení peněz

Na druhou stranu je třeba dodat, že jsme na pokladně získali vouchery na občerstvení v jídelním voze v ranním vlaku mezi Ostravou a Prahou. Můj takřka devadesátiletý otec šel hned spát, já jen lehce prozkoumal, zda i ve Stodolní je v neděli večer v Ostravě tak chcíplo, jako jinde v centru, a po získání pozdní večeře ve formě kebabu jsem se před půlnocí vrátil s pár bizarními zážitky zpět do hotelu.

Ráno jsme odpočatí nastoupili do vlaku, uznání jízdenek proběhlo v pohodě, do Prahy jela úplně nová souprava Rail Jet i s jídelním vozem. Šel jsem do něj vyzkoušet paklík voucherů, který jsme večer dostali v pokladně Českých drah. Vypadalo to popravdě nadějněji, než bylo. Z osmi lístků byly čtyři potvrzení na ty čtyři další, každý v třicetikorunové hodnotě. Byla za to jedna minerálky a jeden tuňákový sendvič, což není na dva cestující zrovna moc.

O něco lepší to bude s padesáti procenty ceny z jízdenky. Pokud jste ji jako my koupili elektronicky, vše se řeší opět přes počítač a přes mail, formulářem, který je na stránkách Českých drah.

Elektronické lístky jsou v tomto výhodnější, není tam omezení minimální cenou jako u jízdenek vydávaných na pokladně. Na vyřízení mají České dráhy 30 dnů, většinou jsou ale výrazně rychlejší.

Práva cestujících celkově najdete ZDE. Informace přímo od Evropské unie, z nichž vyplývá, že ČD a jiní železniční dopravci v Česku a EU obecně poskytují to, co jim směrnice nařizuje (a skoro nic navíc), získáte ZDE.