Vzestup konzervativců a krajní pravice v Evropském parlamentu byl podle českých politologů očekávaný. Rozložení sil ale ještě mohou ovlivnit nové strany a nezařazení poslanci. ČTK to řekli odborníci na evropskou politiku z Česka.

Volby do Evropského parlamentu v pátek 7. a sobotu 8. června 2024. | Foto: ČTK

V novém složení Evropského parlamentu budou podle prvních odhadů opět nejsilnějšími politickými skupinami lidovecká frakce EPP a frakce socialistů a demokratů (S&D) s podobným počtem mandátů jako doposud. Oslabila liberální Obnova Evropy (Renew Europe), zatímco konzervativní frakce ECR a krajně pravicová Identita a demokracie (ID) budou mít zřejmě vyšší počet europoslanců. Výsledky budou oficiálně zveřejněny až po 23:00, kdy se uzavřou poslední volební místnosti v Itálii.

„Obecně se předpokládalo, že u těch dvou největších frakcí k žádným velkým změnám nedojde, že oslabí liberálové a zelení, a že naopak posílí skupina konzervativců a Identita a demokracie,“ řekl politolog Ladislav Mrklas z pražské Vysoké školy CEVRO.

„Je to trend, který jsme očekávali. Evropa zažívá řadu krizí, a možná na základě toho vzrůstá pocit tradicionalismu a konzervatismu,“ uvedl politolog Pavel Šaradín z Univerzity Palackého v Olomouci.

„Pořád jsou to ale ještě teprve odhady výsledků,“ podotkl Šaradín. Podle Mrklase navíc do podílu mandátů jednotlivých frakcí mohou zasáhnout nové politické strany, které se zúčastnily voleb. „Je ještě celá řada nezařazených stran a řada nových stran,“ uvedl. „Teprve až tyto strany se začnou po volbách přidávat k různým frakcím, tak se dá vůbec spekulovat, jestli to zahýbe s evropskými koalicemi a s tím, o koho se bude opírat Evropská komise,“ doplnil.

V dosavadním Evropském parlamentu existuje sedm politických skupin - lidovecká frakce (EPP), frakce socialistů a demokratů (S&D), liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe), frakce Zelených/Evropské svobodné aliance, frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), Skupina pro identitu a demokracii (ID) a Levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL). Mohou ale vzniknout i nové.

Europoslanců bude 720. Celkem 51 poslanců je nezařazených, což znamená, že v současném europarlamentu nepatřili do žádné ze skupin. Dalších 51 nově zvolených europoslanců odhady zařadily do takzvané skupiny Ostatní, což znamená, že se ještě neví, do jaké z frakcí se přičlení.