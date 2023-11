Česko i Slovensko dlouhodobě trpí nízkou účastí při volbách do Evropského parlamentu. Odborníci se shodují na tom, že nezájem lidí pramení z nedostatku informací. Europoslanci zároveň doufají, že příští rok v červnu zamíří k urnám přece jen více voličů než dřív.

Budova Evropského parlamentu, 4. října 2023, Štrasburk, Francie | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Volby do Evropského parlamentu pro mě nejsou důležité. Tak popsal svůj postoj Brňan Jiří Novobělský. A není sám. Část Čechů a Slováků totiž ani neví, že se nějaké volby připravují. Navzdory tomu, že mohou rozhodnout o řadě věcí, které ovlivní jejich životy.

Při minulých volbách v roce 2019 na Slovensku zaznamenali účast těsně nad dvaceti procenty, což je výrazně pod průměrem celé Evropské unie. V Česku pak hlásili účast jen asi o šest procent vyšší. Jednalo se o nejhorší výsledky v celé Unii. V obou případech přitom k urnám přišlo víc lidí než o pět let dříve.

Účast při volbách do Evropského parlamentu v roce 2019. Rozkliknutím zvětšíte.Zdroj: Eurostat

Významnější, než se zdá

Podle expertky na evropskou integraci Markéty Pitrové lidé při vstupu obou republik do Evropské unie nepochopili její význam a důležitost. „Mají pocit, že jde pouze o takzvané doplňkové volby k volbám národním,“ uvedla.

Odbornice přitom zdůrazňuje, že je tomu právě naopak. Podle ní jsou to často právě volby evropské, které do velké míry ovlivňují, co pak řeší jednotlivé vlády.

Na význam voleb do Evropského parlamentu upozornil i slovenský europoslanec Vladimír Bilčík. „Rozhodnutí přijaté v něm ovlivňují mnohé oblasti života, jako například ekonomiku, energetiku, životní prostředí, anebo bezpečnost, spravedlnost a kvalitu demokracie v jednotlivých zemích,“ poznamenal.

Článek vznikl jako součást projektu Přeshraniční česko-slovenský storytelling, při němž se studentky Masarykovy univerzity a jejich kolegyně - studentky či absolventky slovenských univerzit zabývaly aktuálními tématy spojenými s Českou republikou, Slovenskem a jejich pozicemi v Evropské unii.

Dosavadní volební účasti v České republice i na Slovensku ale ukazují, že se politikům zatím nepodařilo důležitost složení Evropského parlamentu, a tedy i voleb s ním spojených, lidem vysvětlit. „Ani nevím kam bych měl jít odevzdat svůj hlas,“ prozradil například Brňan Novobělský.

Účast ve volbách přitom podle europoslanců dává běžným lidem příležitost ovlivnit, jak bude následujících pět let vypadat jejich život. „Proto bude záležet na každém jednom hlase ve volbách a voliči rozhodnou jakou cestou se evropské společenství vydá na nejbližších pět let. Toto rozhodnutí bude mít v každém případě dalekosáhlé dopady,” doplnil europoslanec Michal Wiezik.

Účast při volbách do Evropského parlamentu v roce 2014. Rozkliknutím zvětšíteZdroj: Eurostat

Začít ve školách

Jak tedy motivovat lidi, aby k volbám přišli? Podle Pitrové existuje možností víc, nejvíc se však skloňuje vzdělávání. „Míra pochopení významu voleb pro společnost, a stejně tak rozvinutí kritického myšlení, které je nutné pro kvalifikované rozhodování, totiž závisí i na úrovni školského systému, který je v tomto ohledu nedostatečný. Stejně tak by měli sehrát svou úlohu i politici, či média, která ovlivňují názory široké veřejnosti,“ vysvětlila expertka.

Nevědomost se navíc podle ní často stává předmětem různých dezinformací a hoaxů, kterým se dá předejít informovaností a vzděláváním lidí.

Aby k urnám za pár měsíců zamířilo víc voličů, si přeje i studentka Klára Beránková, která potvrzuje, že i mezi běžnými lidmi může být o takzvané eurovolby zájem.

„Myslím si, že každý občan, kterému záleží na fungování státu, ve kterém žije, by měl chodit k volbám, protože je to naše svobodné právo, povinnost a na každém hlasu záleží,“ tvrdí mladá žena.

Zdroj: Magdaléna Jandová, Laura Mlyneková

Zda její přístup zůstane výrazně menšinový, zjistí už za pár měsíců. Volby do Evropského parlamentu se konají v příštím roce, konkrétně 6. až 9. června. Češi si zvolí jednadvacet zástupců v Evropském parlamentu, Slováci rekordních patnáct.

MAGDALÉNA JANDOVÁ

LAURA MLYNEKOVÁ