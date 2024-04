K volbám do Evropského parlamentu odstartovalo několik různých předvolebních kampaní. Na národní, tedy české úrovni se už naplno rozjela kampaň stranická. Oproti kampani před parlamentními volbami má jeden rozdíl, a totiž ten, že celá Česká republika je v těchto volbách jediným desetimilionovým volebním obvodem. Nahrává to stranám, hnutím a koalicím, které mají jednoho jasného lídra. V českém případě asi nejvíc Starostům a nezávislým s prezidentskou exkandidátkou Danuší Nerudovou v čele.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Babej Ivan

Hnutí ANO bude mít naopak velký problém, protože její jediný viditelný lídr je Andrej Babiš. Toho však voliči ANO nechtějí v Evropském parlamentu, ale v čele české vlády. A tak Babiš nekandiduje. Přesto si lze téměř vsadit, že na plakátech k eurovolbám bude, stejně jako že tam budou hesla proti migraci.

Vedle těchto národních kampaní už jedou i kampaně celounijní, a to především podle frakcí. O takovou se v českých podmínkách pokouší hnutí SPD, kde se předseda Tomio Okamura objevuje v sousedství evropských lídrů jiných a významnějších unijních politických stran. Dodejme, že ani Okamura do Evropského parlamentu nekandiduje. Tato kampaň spojená s frakcemi v Evropském parlamentu ale ani v Česku, ani jinde v Evropě není dominantní.

Volební čísla vytvořila pomyslné startovní pořadí kandidujících uskupení a usnadní zpracování volebních výsledků:

Komise vylosovala čísla pro eurovolby: ANO má číslo 14, koalice Spolu 17

Poměrně viditelnou by ale mohla a měla být kampaň Evropského parlamentu jako instituce. Kampaň nadstranická, jejímž hlavním smyslem je dostat k volebním urnám co nejvíc lidí. Už proto, že čím větší část voličů se voleb do Evropského parlamentu účastní, tím větší legitimitu bude mít tento jediný občany přímo volený orgán mezi evropskými institucemi. V Česku bývá tradičně účast slabá.

Teď jde o demokracii

Přestože na vizuální podobu a přesné znění kampaně platí až do příštího týdne, kdy končí práce současného Evropského parlamentu, tvrdé embargo, už nyní je možné citovat z tiskové konference, která se udála minulý týden v Bruselu a na níž byla představena reklamní videa.

V kampani europarlamentu je jedno silné české téma, které opravdu může být pro mnohé voliče motivem, proč k evropským volbám přijít. Jisté také je, že se kampaň nebude věnovat brexitu, Zelené dohodě ani migraci, ale tématu z dnešního pohledu zásadnějšímu. Tedy ochraně evropské demokracie a otázce bezpečnosti EU.