/ANALÝZA/ Evropský parlament vypadá na první pohled jako jedno velké luxusní těleso, ve kterém peníze létají oknem. Začíná to statisícovými platy, na české poměry opravdu velkými. Ale tady jako v mnoha jiných směrech platí, že to, co vypadá jako luxusní plat v Česku, je úplně normální, byť pravda slušný plat v celé západní Evropě.

Tři měsíce do evropských voleb. Šestého až devátého června budou voliči ze sedmadvacítky volit své zástupce do Evropského parlamentu. | Foto: Deník/Přemysl Spěvák

Samozřejmě jsou tu i další náklady, především za cestování a hotely, ale i u české Poslanecké sněmovny a Senátu se i při daleko menších vzdálenostech poslancům a senátorům platí v Praze byty a také se proplácí cestovné. V poměrech Evropského parlamentu jsou ty vzdálenosti větší, do Bruselu je to přes tisíc kilometrů, do Štrasburku, s nímž nemá Praha přímé ani letecké, ani vlakové spojení, je to kolem šesti set kilometrů z Prahy, z jiných míst v Česku ještě dál.

Místo hodinových příspěvků minutové

To, co bych poslancům českého parlamentu a částečně i Senátu přál vidět, je tempo, v kterém se v Evropském parlamentu pracuje. Při jeho zasedání to rozhodně není „žvanírna“ jako v případě parlamentu českého a nejdelší projevy se tam počítají na minuty a poznámky k nim na desítky sekund. Vše běží přesně jak švýcarské hodiny. Přestože v Evropském parlamentu jsou stovky europoslanců z extrémních politických uskupení, nedochází tu ani k planým obstrukcím, ani k žádnému dalšímu zdržování hlasování. I tady se pracuje mnohdy od rána až dlouho do noci, ale skutečně se pracuje.

Zákony tu téměř nepadají pod stůl, ale vyjednává se o nich v takzvaném trialogu s Evropskou komisí a evropskými státy. Což je velmi náročná disciplína, kterou zvládnou jen ti nejlepší a nejpracovitější europoslanci. Dobrou zprávou je, že mezi nimi je pravidelně poměrně hodně českých europoslanců.

Samozřejmě i Evropský parlament občas nějakou evropskou legislativu zamítne, ale nestává se to moc často. Většinou je snaha nalézt kompromisní řešení, které projde jak evropskými státy v Evropské radě, tak v Evropském parlamentu.

Hnutí ANO je v eurofederalistické skupině

Důležitou roli hrají „evropské strany“ nebo-li frakce, mezi nimiž je dohoda základem stanoviska Evropského parlamentu k předkládaným evropským zákonům.

Pro českého voliče je důležité vědět, kde která česká strana v Evropském parlamentu je nebo kam míří. Například hnutí ANO, které se doma tváří velmi euroskepticky, je už deset let součástí proevropské, dokonce eurofederalistické liberální frakce. Frakce, která před pěti lety podpořila současnou Evropskou komisi i s jejími plány, včetně plánu na radikální Green deal. Komunisté jsou v levicově-zelené frakci Levice, která sice nebyla součástí vládní většiny, ale také se nepovažuje v europarlamentu za zcela extrémní.

Dvě strany české kandidátky Spolu, lidovci a TOP 09, jsou součástí proevropské Evropské lidové strany, nejmocnější frakci v Evropském parlamentu. Naopak ODS, jež s nimi kandiduje pod značkou Spolu, je součástí frakce konzervativců a reformistů. Ta je silně euroskeptická, nebyla součástí vládní většiny a je brána někde na pomezí „normálních“ a extremistických sil. Její klíčovou částí byli britští konzervativci, kteří vyvedli, byť tak trochu omylem, Británii z EU.

Česko nebylo, s výjimkou jedné k sociální demokracii přeběhlé europoslankyni ANO, zastoupeno minulých pět let v druhé nejsilnější frakci v Evropském parlamentu, tedy u socialistů. Ti také byli součástí vládní většiny v minulých pěti letech.

I to by si měl český volič uvědomit, když se bude rozhodovat, koho volit v evropských volbách. S dodatkem, že po nich není úplně jasné, kam některé strany, typicky hnutí ANO, po volbách půjdou a s kým se v Evropském parlamentu spojí.