K tomu, aby se Šojdrová a Talíř posunuli výš, by museli získat pět procent z preferenčních hlasů celé kandidátky. To se nestalo. Udržení euroslanců ODS bylo možné proto, že i její voliči hodně kroužkovali.

Ve volbách do Evropského parlamentu získali lidovci navzdory disciplinovanému kroužkování své především venkovské voličské základny na Moravě nakonec jen jeden mandát. Velice blízko ale byla zvolení europoslankyně Michaela Šojdrová . „Děkuji všem 32 447 voličům, kteří mi dali důvěru a dali mi svůj kroužek. Získala jsem pátý největší počet preferenčních hlasů,“ uvedla Šojdrová, která byla europoslankyní deset let.

Kroužkování nadále podporuje. „Systém preferenčního hlasování je zakotven v našem právním řádu a je sám o sobě v pořádku. Dává tisícům voličů možnost promluvit do pořadí a zvolení kandidujících seřazených předtím poměrně úzkou skupinou lidí v jednotlivých stranách,“ konstatoval.

Původně měl být i na kandidátce pro eurovolby na pětadvacátém místě. Ale v TOP 09 a ODS panoval takový strach, že se do europarlamentu podobně prokroužkuje, že po tlaku koaličních partnerů tento politik nakonec od své kandidatury upustil. „V evropských volbách jsem zcela otevřeně podporoval dvojku za lidovce, charakterního, velmi nadaného a pracovitého mladého politika z jižních Čech Františka Talíře. I když nakonec ze sedmého místa kandidátky Koalice SPOLU do Evropského parlamentu poměrně těsně zvolen nebyl, nelituji toho,“ prohlásil Hayato Okamura .

Je to jedno z tajemství posledních parlamentních voleb, o kterém se veřejně moc nemluví. Podobně jako v koalici Pirátů a STAN, také ve vítězné trojkoalici Spolu došlo k velkému přeskupování zvolených poslanců. Na úkor hlavní strany vládní koalice ODS a ve prospěch lidovců. „Že jsem byl při posledních sněmovních volbách v Praze voliči vykroužkován ze zcela nevolitelného místa na kandidátce až do Sněmovny, je, myslím, poměrně dobře známé,“ řekl pro Deník lidovecký politik a poslanec Hayato Josef Okamura.

Už popáté si Češi volili své zástupce do Evropského parlamentu. Volby se konaly první červnový týden, v Česku konkrétně v pátek 7. a sobotu 8. června. Jak eurovolby 2024 dopadly. Jaké nové europoslance si Češi zvolili. A samozřejmě rychlé a podrobné výsledky ihned po jejich zveřejnění. To je speciál Deníku Volby do evropského parlamentu 2024.