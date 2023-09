Místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová zná lídra Progresivního Slovenska asi nejlépe ze všech českých politiků. S Michalem Šimečkou doslova roky sedí v jedné lavici Evropského parlamentu.

V dalším díle pravidelného podcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou vám místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová přiblíží osobnost možného nového slovenského premiéra, lídra Progresivního Slovenska Michala Šimečku.

Co je zač tento absolvent Oxfordu, který dokázal v čele „progresivců“ vyhrát před skoro pěti lety volby do Evropského parlamentu a dnes se Směrem Roberta Fica bojuje o vítězství v sobotních slovenských parlamentních volbách? V případě úspěchu je možné, že to bude právě Šimečka, který se z dnešního postu místopředsedy Evropského parlamentu stane premiérem země.

Kam Šimečku a jeho stranu zařadit, má v Česku tato strana i on sám obdobu? Jaký je jeho vztah k Česku? Má blíže k ANO Andreje Babiše, nebo TOP 09, či dokonce českým Pirátům?

O tom a o mnohém dalším bude tento díl podcastu Evropy pro Čechy.

