Sociální demokracie sice vypadla z českého parlamentu, ale nikoli z toho evropského, kde byla zastoupena v druhé nejsilnější frakci socialistů, jedné z rozhodujících sil v Evropě. V eurovolbách budou Češi rozhodovat i o tom, zda bude mít Česko prostřednictvím europoslanců Sociální demokracie nadále vliv v evropské levici.

Bývalý ministr zahraničí a předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek vede velmi kvalitně obsazenou kandidátku Sociální demokracie do Evropského parlamentu. Vedle něho bude hostem už čtvrté evropské debaty Deníku, kterou tentokrát vysíláme z Olomouce, další kandidátka, obyvatelka Olomouce, vysokoškolská pracovnice a vědkyně Daniela Ostrá. Odbornou veřejnost zastupuje známý politolog olomoucké univerzity Pavel Šaradín a debatou provází evropský editor Deníku Luboš Palata.

V debatě s bývalý šéfem české diplomacie Lubomírem Zaorálkem probereme možnost dosažení míru na Ukrajině, zastavíme se u toho, jak to udělat, aniž by byl agresor Vladimir Putin odměněn. Budeme se bavit i o postavení pracujících v Česku, zastavíme se u toho, proč chudší Češi volí oligarchu Andreje Babiše a jeho hnutí ANO i jak se poučila Sociální demokracie ze smrtící koalice s hnutím ANO a co nabízí v evropské politice. Zda se má pokračovat v současné podobě Green Dealu, jak dál s už platící a téměř nezrušitelnou novou migrační dohodou a jak to udělat, aby platy v Česku odpovídaly alespoň výkonu české ekonomiky a nebyly jako nyní o třetinu menší.

Pokládejte dotazy

O tom a o mnohém dalším bude dnešní debata, kterou vysíláme od 17:30 do 19 hodin v přímém přenosu na tomto místě a také na facebookových profilech Deníku. Do diskuse se můžete svými dotazy zapojit i vy, když přijdete do salonku restaurace Fontána, Smetanovy sady 603 v Olomouci, nebo nám je napíšete na Facebook do komentářů pod příspěvky. Rádi je našim hostům položíme.