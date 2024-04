Zákaz spalovacích motorů nechce 80 procent čtenářů. Co vy na to? Hlasujte

Osmdesát procent čtenářů si myslí, že nemá smysl úplně zakázat spalovací motory v EU a přejít na elektromobilitu. Z pětiny dotazovaných lidí, kteří měli opačný názor, by šestnáct procent z nich bylo pro přechod na elektromobilitu a zákaz spalovacích motorů až později, než se EU zavázala (do roku 2035). Vyplývá to z dosavadních výsledků velké ankety Deníku.cz ke dvaceti letům České republiky v Unii. V ní zatím hlasovaly zhruba čtyři tisíce čtenářů.

Co Česku dalo 20 let v Evropské unii? Odpovídejte v dotazníku Deníku | Foto: Shutterstock