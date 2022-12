Téměř hned poté, co EU se dostala z několik let trvající covidové krize, přišla válka na Ukrajině, která přinesla další, jinou, ale neméně těžkou krizi. Evropská unie proti oběma nasadila protikrizové plány v čele s Plánem obnovy.

Bývalá polská eurokomisařka, dnes europoslankyně z frakce Evropské lidové strany Danuta Hübnerová vidí v Plánu obnovy naprosto zásadní evropský zlom. Řekla to v rámci rozhovoru, který poskytla v rámci projektu Zapojse.eu.

EU nepotřebuje víc kompetencí. Krize zvládá, říká Michaela Šojdrová

„Financování Nástroje pro oživení a odolnost, je naprosto revoluční. Při pohledu na historii evropské integrace, důležité tabu zmizelo přes noc, když jsme se rozhodli že jako EU, prostřednictvím Komise, půjdeme na finanční trhy a půjčíme si. Že vydáme dluhopisy a půjčíme si prostředky, které budou použity vedle dlouhodobého rozpočtu,“ uvádí polská europoslankyně a významná polská ekonomka. Podle Hübnerové nejde jen o čistou hospodářskou obnovu a reformy, které pomohou nastartovat ekonomický růst. Ale také o to, že Evropské unii umožní plán obnovy pokračovat v její „historické misi“, kterou je podle europoslankyně boj proti globálnímu oteplování.

Základem ekonomiky EU jsou malé podniky

„Náš program (boje proti klimatické změně) jsme nechali v Plánu obnovy, který je zaměřen tímto směrem. Jeho další součástí je přechod k digitální ekonomice a pozvednutí celého hospodářství, ale i životní úrovně občanů Evropské unie,“ zvedla Hübnerová.

Podle europoslankyně je pozitivem Plánu obnovy pravidelná kontrola členských států, na co peníze z Plánu vynaložily a jaké to mělo výsledky. Podle ní jsou však k dosažení cílů jak v rámci boje proti změně klimatu i přechodu na digitální ekonomiku nutné vedle prostředků Evropské unie i soukromé investice. „Proto využíváme prostředky Fondu obnovy a sedmiletý rozpočet EU na podporu soukromých investic, abychom je nasměrovaly to zmíněných dvou oblastí, které jsou pro nás životně důležité,“ uvedla polská ekonomka.

Zdroj: Youtube

Klíčové tu podle ní jsou malé a střední podniky, kterých je v EU přes 25 miliónů a jež vytvářejí 70 % pracovních míst v Evropské unii a polovinu veškeré produkce v Unii. „Mnohé z malých a středních podniků jsou také extrémně inovativní a konkurenceschopné v globálním měřítku,“ uvádí. Podle ní je zásadní, aby Unie přijala takovou legislativu, která bude chránit především jejich zájmy a nesmí je také omezovat přílišnou administrativní zátěží.

Pokud jde o Ukrajinu, tam se podle Hübnerové podařilo Unii zůstat jednotnou v pomoci Kyjevu, a navíc i zmobilizovat globální rodinu demokracií k co nejrychlejšímu přijetí sankcí (proti Rusku). „Všichni doufáme, že brzy uvidíme konec války,“ říká europoslankyně. „Měli bychom už přemýšlet o investicích na obnovu Ukrajiny,“ říká Hübnerová. „Bude to vyžadovat mnoho úsilí a hodně investic. Já osobně doufám, že jednou uvidíme Ukrajinu v Evropské unii,“ dodala europoslankyně.

Ukrajina není nikomu v EU lhostejná, říká Kovařík

Český europoslanec Ondřej Kovařík za ANO ve svém rozhovoru pro Zapojse.eu k tomu ale uvádí, že „by bylo bláhové myslet si, že celý proces rekonstrukce Ukrajiny zvládne jen samotná Evropská unie“. „Můžeme však jako Evropská unie být koordinátorem rekonstrukce, do níž se zapojí Spojené státy a další země proukrajinské koalice,“ říká Kovařík.

Zdroj: Youtube

„Můžeme jako EU identifikovat potřeby, stanovovat priority a mobilizovat prostředky na podporu Ukrajiny,“ uvádí europoslanec. „Už nyní jsou vazby mezi Evropskou unií a Ukrajinou poměrně silné a lze předpokládat, že po ukončení konfliktu se ještě posílí,“ dodává.

„I kandidátský status, který byl Ukrajině přiznán, nabízí možnosti, jak posílit spolupráci,“ poznamenává europoslanec. Připomíná, že Kyjev je už od poloviny letošního roku oficiálně kandidátem na vstup od Evropské unie. „Jak to vnímám i z debat s kolegy v Evropském parlamentu, tak téma budoucnosti Ukrajině není určitě nikomu v Evropské unii lhostejné,“ říká Kovařík.

