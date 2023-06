Česko se stále zabývá tím, jak nějakým způsobem zpomalit naplňování Zelené dohody Evropské unie, a to i s ohledem na dopady války na Ukrajině. Europoslanec Luděk Niedermayer v rozhovoru v rámci projektu Zapojse.eu upozorňuje, že právě obnovitelné zdroje energie a úspory mohou Česku pomoci vyřešit Ruskem způsobenou energetickou krizi.

Europoslanec Luděk Niedermayer

Je to moc rychlé, moc drahé, moc náročné. Nedávné schvalování balíku evropských směrnic, kterými se naplňuje Zelená dohoda, rozdělilo české europoslance. Velká část z nich hlasovala proti.

Jedním z těch, kteří podpořili přijetí náročných směrnic naplňujících síle Zelené dohody a Fit for 55, jež mají urychlit boj Evropy proti globálnímu oteplování a klimatické změně, byl europoslanec TOP 09 Luděk Niedermayer.

Poslanec Hayato Okamura: Zelená dohoda je v souladu s křesťanstvím

Podle jeho názoru jsou totiž cíle Zelené dohody směrem, který vede i k řešení závislosti České republiky na dovozu fosilních paliv z Ruska, jež Kreml v souvislosti se svojí agresí proti Ukrajině používá jako zbraně k vydírání evropských států. Navíc zisky z prodeje plynu a ropy slouží putinovskému režimu k financování už víc než rok trvající agrese proti Ukrajině.

Obnovitelné zdroje jsou dnes nejlevnější

„Česko se dramaticky neodlišuje od jiných zemí. Jsou samozřejmě státy EU, které toho v minulých letech udělaly hodně a na cestách, které vedou ke snížení emisí, zašly trochu dál,“ uvedl v nedávno natočeném rozhovoru Niedermayer.

„V minulých letech došlo k obrovskému rozvoji alternativních technologií, které produkují obnovitelné zdroje. Tyto technologie jsou velmi dobře vyladěné a jsou nákladově výhodné,“ zmínil europoslanec a dodal, že Česko tu má problém. „Tady jsme prostě zaspali a tady bychom měli začít rychle dohánět okolní svět,“ poznamenal Niedermayer.

Vedle dopravy je podle europoslance v Česku klíčové pro naplňování Zelené dohody zvyšovat efektivitu. „Vždy to neplatí. Ale u nás určitě platí, že je spousta oblastí, kde je možné energii nespotřebovat. A když ji nespotřebuji, tak ji nemusím vyrobit a vytvořit při tom emise,“ vysvětlil tento ekonom.

Zelené zdroje a úspory jsou ochrana před Putinem

Podle českého europoslance, který je velmi výrazným členem klubu Evropské lidové strany, nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, dává ruská agrese proti Ukrajině dodatečné argumenty pro to v zelené transformaci pokračovat. A to dokonce rychleji než dosud.

„Rusku se (loni) podařila pro nás jedna velmi špatná věc, a to vyšponovat ceny plynu do pro nás ekonomicky i fyzikálně neracionálních oblastí. S tím, že evropské země jsou tak závislé na dodávkách ruského plynu, můžeme slovy Járy Cimrmana nesouhlasit, ale to je asi tak jediné, co s tím můžeme dělat,“ prohlásil Niedermayer.

Odnesou chudší regiony zelené plány EU? Nabídnutá pomoc nemusí stačit

„Ale znovu, uvědomme si, za jakých okolností bychom na tom byli lépe? V situaci, kterou vyvolal Vladimir Putin snahou o obsazení Ukrajiny. Samozřejmě bychom na tom byli lépe, kdybychom měli vyšší podíl obnovitelných zdrojů. Protože do nich nemusíte lít ropu, nebo pumpovat plyn,“ dodal europoslanec.

Obnovitelné zdroje umí podle něj z pohledu nových investic vytvořit elektrickou energii nejlevněji. Jak podotkl, pomoci by nám mohla i větší energetická efektivita české ekonomiky, která je energeticky jednou z nejnáročnějších v celé Evropské unii. „Kdybychom spotřebovávali energie o deset, patnáct procent méně, byli bychom na tom dnes lépe,“ konstatoval. A tvrdí, že oboje jsme v minulých letech podcenili. A to jak v Evropské unii jako celku, tak v některých zemích jako Česko obzvlášť.

Europarlament schválil balík Fit for 55. Ale také sociální fond

Podle něho to vyvrací i argumenty, že je třeba v důsledku dopadů ruské agrese na Ukrajinu Zelenou dohodu odložit, nebo zredukovat. „Pokud cesta ke splnění cílů Fit for 55 vede zejména přes obnovitelné zdroje a zvyšování energetické efektivity, tak bychom naopak v těchto věcech měli přidat,“ řekl k návrhům na „zpomalení“ Zelené dohody EU Niedermayer. „A nikoli přemýšlet o tom, že tuto agendu odložíme, zbrzdíme a budeme se dál modlit, aby nám Kreml posílal dost plynu a žadonit o to, aby snížil jeho cenu,“ uzavřel europoslanec.

