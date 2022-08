LNG do českých zásobníků tekl už v minulých dnech, kdy ruská společnost Gazprom úplně zastavila přepravu plynu plynovodem Nord Stream 1. V tu dobu do naší soustavy teklo 34 miliard kubíků denně, přičemž devět miliard kubíků je denní spotřeba. Dalších patnáct miliard se vtláčelo do zásobníků. Zbytek Českem protékalo do dalších států. „Plyn, který do České republiky proudí je především z Norska a směs LNG,“ přiblížil před týdnem náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla.