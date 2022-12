Proč zastropování cen plynu narazilo na odpor?

Byla tady obava některých zemí, že kvůli krátkodobému výkyvu by se mohly zničit tržní mechanismy v obchodu s energiemi, které posledních deset, patnáct let fungovaly velice dobře. Česká republika z toho evropského energetického trhu velmi těžila. Měli jsme díky tomu, jak tento trh fungoval, jedny z nejlevnějších energií v Evropě.

To ale přestalo fungovat a v Česku jsou ceny naopak jedny z nejvyšších.

Po těch špičkách v srpnu už i teď vidíme, že se ceny postupně vracejí dolů. Proto některé země říkají, že zastropování cen energií je vlastně zbytečné.

Těch zemí je ale jen pár.

Ano, většina říká, že to zbytečné není. Že je dobré mít nastaveny pojistky. A my teď hledáme, a to je ta nejtěžší role předsednické země, nějaký kompromis mezi těmito dvěma tábory. Je to těžší o to, že na poslední Evropské radě se premiéři a prezidenti dohodli, že na dohody v rámci energetiky nemá stačit kvalifikovaná většina. Ale že to má být shoda všech. O to těžší je ten kompromis najít. I proto jsme došli k závěru, že si necháme ještě jednu mimořádnou radu ministrů energetiky navíc. K tomu, abychom dokázali skloubit názor většiny 17 až 19 zemí, které chtějí zastropování, a toho zbytku kolem Německa, který říká, že je to zbytečné.

A je to zbytečné, nebo není? Jaký je váš osobní pohled?

Já osobně říkám, že to zbytečné není a je dobré mít pojistku v legislativě. My jako Česko uděláme vše, aby ta pojistka byla.

Evropská komise předložila minulý týden návrh, který počítá se zastropováním jen při extrémně vysokých cenách plynu. Je to dobrý návrh?

Ten návrh byl nešťastný. Bylo na něm vidět, že Evropská komise jedná příliš pomalu. Poprvé požadavek na takovýto návrh zastropování přišel už 9. září. Evropská komise to opakovaně odkládala. My jsme pak jako předsednická země museli výrazně zvýšit tlak, aby byl návrh vypracován. Evropská komise dala navíc svůj návrh na stůl dva dny před radou ministrů energetiky. Proto prostě nebyl dostatek času na skutečně věcnou debatu.

Přesto samotné předložení návrhu Bruselem posun byl?

Důležité je, že nějaký návrh od Evropské komise je na stole, protože Evropská komise jako jediná může předkládat legislativní návrhy. Bez toho, že dá komise něco na stůl, se my jako předsednictví nemůžeme pohnout. Teď už máme s čím pracovat.

Ale asi tomu budete chtít dát jinou podobu, než navrhla Evropská komise?

Bezpochyby ten návrh budeme muset velmi výrazně přepracovat. Protože to, co dala Evropská komise na stůl, neocenil ani jeden z těch dvou táborů, ani ten pro zastropování, ani ten, který je proti. Bude na tom proto tedy ještě hodně práce.

Je to ale tak, že když není dohoda na zastropování, nechtějí členské státy odsouhlasit ani ty zbylé dohody, na nichž je shoda? O společných nákupech plynu či o ulehčení povolování výstavby obnovitelných zdrojů? Tedy všechno, nebo nic?

V tuto chvíli je to všechno, nebo nic.

Takže v prosinci to bude trochu vabank?

Pokud se nám na úrovni ministrů energetiky nepodaří dosáhnout dohody, tak o dva dny později je Evropská rada. Proto jsme termín stanovili takto. Když se nedohodnou ministři, tak to budou moci dotáhnout premiéři a prezidenti členských zemí.

A povede se to?

Všichni rozumí tomu, že na pojistku v podobě zastropování ceny tu je tak obrovský tlak, že se ta dohoda bude muset najít. Německo už pochopilo, že nemůže protlačit to, aby tady žádné zastropování nebylo, a že společná dohoda bude muset být. Já věřím tomu, že bude už 13. prosince po jednání ministrů energetiky. Pokud ne, budou to muset dotáhnout premiéři a prezidenti a budou tomu muset věnovat třeba i celou noc.

V současnosti máme v Evropě příznivé ceny plynu, daleko nižší než v létě. Vydrží to celou zimu?

To je dobrá zpráva a já myslím, že to vydrží celou zimu. Na co se musíme připravit, je od jara doplnění zásobníků plynu. I proto je důležité dotáhnout dohodu o společných nákupech. Kdyby se dohodla EU na společných nákupech plynu už letos na jaře, tak by ty ceny nebyly tak nesmyslně vysoké, jako byly v srpnu.