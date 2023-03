Evropský parlament schválil minulý týden velkou většinou hlasů směrnici o takzvané uhlíkové neutralitě budov. Výsledek není definitivní, následují jednání s členskými státy. Už teď je však jisté, že se to dotkne každého člověka. Jsou to rozumné úspory, nebo nesmyslný zářez do peněženek? „Jsem zásadně proti, zvítězila koalice zelených, v českých podmínkách je to nerealizovatelné,“ prohlásila místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová za ANO. Čeští europoslanci se ovšem neshodnou, jak ukazují rozhovory, které Deník přináší.

Zateplení rodinného domu - Ilustrační foto | Foto: Profimedia

Půjde to hladce, slibuje Luděk Niedermayer

Energetická krize ukázala, že ti, kteří před krizí renovovali budovy, na tom vydělali. Tvrdí to europoslanec za TOP 09 Luděk Nidermayer. „I když cena energie bude klesat, stále platí, že investice do úspor dávají smysl. Jenom z rozpočtu Evropské unie dostaneme do konce dekády přes 1000 miliard korun. Velká část těchto peněz by měla být použita na zlepšení stavu budov,“ upozorňuje.

Luděk NiedermayerZdroj: se souhlasem Luďka NeidermayeraNejsou termíny pro zateplení budov šibeniční?

Terminy jsou odstupňované, je tam řada výjimek, například pro historické budovy. Navíc se bude dále jednat.

Budeme schopni využít slíbené peníze?

Máme zkušenosti s podporou podobných projektů. Mohlo by to být do budoucna řešeno bezúročnými půjčkami. Někteří lidé nemají peníze na to, aby si zateplili dům nebo byt, aby si koupili soláry nebo tepelná čerpadla. Je nutné, aby nepotřebovali hotovost.

Majitele domů a bytů čekají obří výdaje. Do deseti let musí povinně zateplit

Řada lidí, kteří mají nízké příjmy, bydlí na vesnicích v chalupách, které potřebují úpravy v řádu několika milionů. Nezvládnou ani bezúročnou půjčku.

Není velký tlak na to, aby se vesnická stavení dostala do energetické neutrality. Jen, aby se posunula na vyšší úroveň a je tam řada výjimek. Princip investic je takový, že úspora by měla být schopna splácet úvěr. Existuje i možnost vynětí části nemovitostí z cílů. Myslím, že to není typický příklad. Typické budou výhodné investice.

Vidíte spíše pozitiva a negativa žádná?

Negativem může být, že je směrnice příliš podrobná. Je to však lepší možnost. Kdyby se úkoly ponechaly jednotlivým státům, ty by je neplnily. A splněny být musí. Mám děti ve věku teenagerů. Mladí mají právo, aby po nás dostali planetu v rozumném stavu a hlásí se o to.

Připravujeme lidi o svobodu, upozorňuje Alexandr Vondra

Energetické úspory považuje za správnou věc. Česko je přitom podle něj v úpravách pozadu. Europoslanec za ODS Alexandr Vondra poukazuje i na programy Zelná úsporám a Zelená úsporám light vhodné pro starší lidi, aby si mohli pořídit soláry na střechu nebo tepelné čerpadlo. „Problém je míra radikality nové směrnice, zejména v kontextu těch opatření, která jsme přijímali. Pokud projde dalším jednáním, přispěje to k nesmírnému zdražení stavebních prací,“ varuje Vondra.

Alexandr VondraZdroj: Deník/Martin DivíšekČím směrnice podle vás stavební práce zdraží?

Už dříve jsme přijali novelu k ETS, k obchodování s energetickými povolenkami. Ta vytváří ETS 2. Dnes se povolenky vztahují výhradně na energetiku, v rámci ETS 2 se vztáhnou na oblast dopravy a bydlení. Týká se to i stavebních materiálů, které podraží.

Ale proč je zdražujeme, když s jejich pomocí chceme zateplovat?

Odbočka stranou: Schvalujeme tady i novelu o F plynech, tedy o zákazu fosforových plynů. Ty přispívají k oteplování víc než CO2 a metan. F plyny jsou zatím nezbytné pro elektrické rozvodny, při výrobě všech klimatizací a také tepelných čerpadel, která tak podraží. Na jednu stranu tedy přijímáme legislativu, která bude lidi tlačit lidi k zásadním rekonstrukcím, zároveň děláme krok opačně: Zdražujeme to, co k tomu potřebujeme.

EU plánuje zateplit všechny bytovky i paneláky. Nestíháme, reagují stavaři

Ještě něco zákonu, který přijal Evropský parlament, vyčítáte?

Zákon o energetické náročnosti budov bere lidem svobodu. Musíš splnit všechny požadavky. Nemáš možnost svobodné volby. Člověk se může dnes rozhodnout udělat zásadní rekonstrukci a platit pak méně za energie. Nebo udělá menší rekonstrukci, protože na velkou nemá peníze a bude pak platit víc za energie. Tohle rozhodování není úplně triviální. Pro mladé má smysl si vzít půjčku, starý člověk už neuvažuje o tom, co bude za čtyřicet let.