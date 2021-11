Zní to sice trochu překvapivě, ale nejvíce ušetříme na energii ne tak, že ji třeba poměrně levně vyrobíme, ale tím, že ji vůbec nespotřebujeme. To je cesta nejen pro Českou republiku jako celek, jejíž na průmysl zaměřené hospodářství je energeticky nejnáročnější v celé Evropské unii, ale i pro každého českého spotřebitele energie.

Z nedávné debaty Café Evropa, která měla velmi aktuální téma: „Rostoucí ceny energií – jak se s nimi vypořádat v Česku a co může udělat EU?“ vyplynul pro běžné spotřebitele možná poměrně překvapující návod, jak nejlépe vyřešit energetickou krizi. Nejen z hlediska vlastních peněženek, ale i osobního příspěvku k omezení globálního oteplování.

Vysoká návratnost investice

Tímto návodem je dát přednost zateplování před solárními panely. „My tomu říkáme energetická účinnost na první místě,“ uvedl v pořadu Radoš Horáček z Generálního ředitelství Evropské komise pro energetiku. „Takže raději než si dávat fotovoltaiku na nezateplený dům je lepší nejdříve si dům zateplit. A až poté, co zateplíte dům, má cenu dát si na střechu fotovoltaiku,“ zmínil Horáček.

Poměr v návratnosti investice je přitom obrovský. „Rozdíl mezi zatepleným pasivním domem a nezatepleným je dvacetinásobek spotřeby energie,“ tvrdí.

Instalací fotovoltaiky na střechu něco takového docílit za srovnatelných nákladů nelze. „Zateplení domů přitom nemusíte doplňovat jen fotovoltaickými panely, ale může to výrazně snížit spotřebu i při dálkovém vytápění,“ řekl Horáček.

To by pomohlo i při přechodu českého teplárenství z uhlí na jiná paliva. Po zateplení by totiž podle Horáčka stačily zdroje tepla s daleko nižším výkonem, než je instalován. „Zateplování domů je něco, co se v každém případě vyplatí,“ poznamenal Horáček.

Padesát procent na zatepletní

Zateplování budov má však z hlediska podpory státu i nabídek na trhu menší pub-licitu než výstavba solárních elektráren. „Pokud se zeptáte běžného spotřebitelé, tak vám lidé odpovědí, že vědí o kotlíkových dotacích, že vědí o nějaké podpoře instalace fotovoltaických panelů na své rodinné domy. Ale to je asi tak všechno,“ uvedl Viktor Vodička ze Sdružení českých spotřebitelů.

Program Zelená úsporám, který je na stránkách ministerstva životního prostředí, ale padesátiprocentní dotaci na zateplení obsahuje.

Café Evropa v DeníkuZdroj: DeníkCafé Evropa je formát debatování pro širokou veřejnost, který má za cíl neformálním způsobem zatraktivnit diskutování evropských témat většímu okruhu posluchačů. Organizátory debat jsou Zastoupení Evropské komise v ČR, Kancelář Evropského parlamentu a Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, ve spolupráci s regionálními středisky Europe Direct a Eurocentry. Cyklus diskuzí začal v prosinci 2015 a od té doby přinesl divákům přes 80 debat, během kterých měli možnost se zapojit do diskuze s experty z různých oblastí.Diskuze Café Evropa probíhají v Praze i v regionech ČR a navštívili jsme s nimi již větší i menší regionální města, kde se s vámi i Deník.cz bude těšit na viděnou. V roce 2020 se projekt s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie přesunul do online prostoru, díky čemu si našel i nové příznivce, ale v okamžiku, kdy to bude možné se těšíme s vámi na přímá setkání na živých debatách.Debaty probíhají ve formátu 2-3 hostů a jsou moderovány jedním z našich zkušených moderátorů. Právě tento tým v roce 2021 doplnil Luboš Palata z Deníku. S Deníkem od letošního roku projekt diskuzí Café Evropa navázal mediální spolupráci. Materiály a záznamy z debat najdete jak na Denik.cz, na Facebooku Denik a regionálních FB, tak v tištěných vydáních Deníku.