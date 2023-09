Jednání o kandidátce vládních stran do voleb v Evropském parlamentu jdou podle europoslance Tomáše Zdechovského do finále a do pár dní by mělo být jasno.

V dalším díle pravidelného videopodcastu Deníku „Evropa pro Čechy” s evropským editorem Deníku Lubošem Palatou budeme přímo ve Štrasburku v sídle Evropského parlamentu hovořit s Tomášem Zdechovským, lidoveckým europoslancem, lídrem strany pro další volby. | Video: Luboš Palata

Jsme v polovině září a z voleb do Evropského parlamentu na jaře se stává horké politické téma. Půjdou lidovci do voleb sami s kandidátkou, v jejímž čele jste vy, nebo vytvoříte společnou s ODS a TOP 09. Jak to vidíte?

V tuto chvíli tak šedesát na čtyřicet. Zatím jsme dokončili dvě kola jednání. Bylo to ve trojici Zbyněk Stanjura, Zdechovský a Jan Jakob, kdy jsme prošli technické věci a složení kandidátek. Prošli jsme také nějaké základní obrysy koalice Spolu. Předtím byla dvě jednání na půdorysu tři tři tři. A teď už je to jen na vedeních, aby rozhodla, jestli chtějí jít takto, nebo jinak.

Podle vás koalice Spolu i pro volby do Evropského parlamentu dává smysl?

Podle mě dává smysl. Ale dokážu si už dnes představit, po těch měsících vyjednávání, že půjdeme jako lidovci sami nebo jen s TOP 09.

Emise ze spalovacích motorů budou od roku 2035 zpoplatněny, shodla se EU

Jak dlouho budete ještě držet voliče v napětí?

My jsme jednoznačně řekli, že se do konce září rozhodneme. Takže už jenom pár dní a pak se všichni dozvědí naše rozhodnutí.

Ale už je asi jasné, že pokud by společná kandidátka byla, lídrem bude někdo z ODS. Je to tak?

Ano, my bychom samozřejmě respektovali, že nejsilnější stranou koalice Spolu je ODS. Na druhém místě by byl zástupce KDU-ČSL a na třetím TOP 09.

Pokud trojkoalice vznikne, troufáte si znovu porazit hnutí ANO Andreje Babiše?

To rozhodně. Já jsem soutěživý typ. A když vidíte, jak se hnutí ANO v Evropském parlamentu rozpadlo, ze šesti zvolených europoslanců už jsou za ANO jen tři, všechny tři europoslankyně fakticky odešly, ANO rozhodně chceme porazit. Chceme ukázat, že Evropa se dá změnit a že je třeba do Evropského parlamentu volit politiky, kteří mají sílu a tah na bránu.

Vám hodně nahrává, že Andrej Babiš teď dělá zcela nečitelnou evropskou politiku, nadbíhá Viktoru Orbánovi a nikdo neví, s kým budou europoslanci ANO po volbách v Evropském parlamentu sedět v lavicích. To je z hlediska evropské politiky asi docela problém, ne?

Hnutí ANO nebylo čitelné nikdy. Tady v Evropském parlamentu se dvakrát rozpadlo. Nejdříve, v minulém funkčním období parlamentu odešli kolega Ježek a Telička a zůstaly dvě europoslankyně Dita Charanzová a Martina Dlabajová. Dnes odešly jak Charanzová s Dlabajovou a další europoslankyně Radka Maxová přešla k socialistům. ANO žádnou evropskou vizi nemá…

Vláda je proti podnikatelům. Fiala a Pekarová žijí z daní Agrofertu, řekl Babiš

Kromě Andreje Babiše…

Ano, oni tady hájili pouze zájmy Andreje Babiše. Když byl problém s Babišovým střetem zájmů, byli to europoslanci hnutí ANO, kteří chodili a zpochybňovali postup Evropské unie.

Jak velký problém je, že se Babiš schází s Orbánem a s dalšími politiky na okraji politického spektra?

Já si myslím, že voliči by měli hlavně brát zřetel na to, co je tady politik schopen prosadit. Nejde přitom jen o legislativu, to je jen jedna z částí práce, kterou tady máte. Ale je to i o reprezentování Česka, o řešení našich konkrétních problémů, které jste tu schopen vyjednat.

Pomáhá, že jste součástí Evropské lidové strany, nejsilnější strany v europarlamentu, a k čemu?

Určitě ano. Kdyby nebylo Evropské lidové strany, tak tady extremisté ze Strany zelených převálcují Evropu různými ideologickými bláboly. Oni si velmi libují v tom něco zakazovat. To se ukázalo na spalovacích motorech. Byli to lidovci, kteří vyjednali až rok 2035 a revizi návrhu. Kdyby nebylo lidovců, projde spousta návrhů, které jsou nesmyslné.

Zdroj: Luboš Palata