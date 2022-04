Mnohé země Evropské unie hledají naléhavě náhradu ruského zemního plynu, jehož cena navíc raketově stoupá, pro příští zimu. Nedostatek plynu a vysoké ceny energií by mohly způsobit zásadní problémy evropské ekonomice, která se sotva vzpamatovala z dvou let ekonomické krize způsobených covidovou pandemií. I země, u nichž by se to nečekalo, sahají proto po jakýchkoli zdrojích energie pro příští zimu, bez ohledu na cíle klimatické Zelené dohody.