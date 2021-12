„Nepatřím k těm politikům, kteří se snaží lidem mazat med kolem úst a tvrdit, že problémy, které máme, jsou jakousi příležitostí. Já to tak nevidím. Není pochyb o tom, že covidová pandemie ovlivnila celou ekonomiku. Sektory, které byly nejvíce zasaženy, například doprava, nebo turismus, se z toho budou vzpamatovávat nejdéle,“ uvádí europoslanec z Bulharska, pro které hraje turistika zásadní roli.

„Jsou to velké škody, která byly pandemií způsobeny a já doufám, že program Next generatin EU v podobě peněz z fondů obnovy, podpoří hospodářské oživení Evropy. A pomůže se nám zotavit nejen z covidu, ale pomůže i ke zlepšení našich ekonomik nad předcovidovou úroveň,“ uvádí europoslanec, jehož země je hospodářsky nejméně výkonným členským státem Evropské unie.

„Nesmíme ztratit to, čeho jsme dosáhli v posledních desetiletích,“ dodává Novakov a poznamenává, že to neznamená žádný návrat do „starých časů“, ale nutnost se adaptovat, více digitalizovat ekonomiku a přizpůsobit se novým poměrům. Výhodou podle něj však je, že díky Evropské unie je dost finančních prostředků na tyto nutné změny. Je to podle něj výjimečná šance, která je jen jednou za generaci.

Zdroj: Youtube

Evropská unie by se podle něj ale měla soustředit nyní na obnovu a transformaci ekonomiky a ne zatěžovat evropské podniky a celé hospodářství novými tvrdými ekologickými pravidly. „Zelená dohoda, kterou v současnosti navrhuje Evropská komise, není podle mě v souladu s výzvami, kterým čelíme v souvislosti s covidem. Pokud ještě více zdaníme podnikání, které se potýká s důsledky covidu, nejsem si jistý, že to pomůže,“ uvádí Novakov. Podle něj bychom neměli postupovat v Zelené dohodě příliš rychle. „Měli bychom nejprve nechat podniky se zotavit z covidu a teprve později se vypořádat se změnou klimatu.“

Za ceny plynu nemůže Zelená dohoda

To je logický požadavek, který se při projednávání evropských norem, jež mají vést ke splnění cílů Zelené dohody, evropským parlamentem a především státy EU vezme v potaz. Na druhé straně to není Zelená dohoda, která je hlavním důvodem současné energetické krize v Evropě. V rozhovoru pro Zapojse.eu to vyvrátil české europoslanec Luděk Niedermayer za TOP 09. „Zelená dohoda zatím není nic jiného než politický závazek, který byl přetransformován do zákona o vyšším tempu snižování emisí do roku 2030 a neutralitě v roce 2050. Zatím z toho nevyplynula jediná regulace, jediný evropský zákon,” připomněl Niedermayer.

Zdroj: Youtube

„Je to dáno spíš neobvykle teplým létem v Asii, které spotřebovalo více energie. Asijští odběratelé začali hnát nahoru cenu na trhu se zkapalněným plynem. V tom důsledku také Evropa nakoupila na světovém trhu méně zkapalněného plynu,” připomněl, proč je celosvětový tlak na růst cen plynu.

Vyvrátil také, že by klíčovou roli v růstu ceny elektřiny hrály povolenky. „Odhady hovoří, že na ceně elektřiny se ty emisní povolenky, to zvýšení podepsalo možná třeba nějakými 15, 20 procenty, což při zvýšení ceny elektřiny z nějakých 60 na 140 euro není ten zásadní moment,” uvedl europoslanec.

