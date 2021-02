Česká realita: Soláry na střechu by si dal každý, ale elektromobil chce málokdo

V anketě Panelu regionálních osobností deníku se velká většina ze stovek oslovených shodla na tom, že Českou republiku ohrožuje klimatická změna a že by Česko mělo být do třiceti let uhlíkově neutrální. V tom postoje českých regionálních elit odpovídají postojům většiny obyvatel západních států EU.

Dům se solárními panely - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Panel osobností

Panel regionálních osobností Deníku shromáždil v minulých letech více než pět stovek osobností ze všech českých regionů. Od vědců, vysokoškolských učitelů, významných podnikatelů přes starosty, kastelány, umělce až po zástupce neziskového sektoru. Ankety panelu nejsou průzkumem veřejného mínění. Velká většina však současně podporuje „českou cestu“ snižování emisí skleníkových plynů výstavbou nových jaderných elektráren. Podpora tohoto řešení dosahuje sedmdesáti procent účastníků ankety. U mužů je ještě o pět procent vyšší. V kraji Vysočina, kterého se v podobě dostavby elektrárny Dukovany tato otázka aktuálně týká, je podpora dokonce 78 procent. Jiné české „specifikum“, výstavba kanálu Dunaj-Odra-Labe, však v anketě naopak propadlo. Získalo podporu pouhých 23 procent účastníků. V Moravskoslezském kraji, kde probíhají reálné přípravy ke splavnění části Odry do Polska, je tato podpora ještě nižší pouhých 13 procent. Náhradou za uhlí není jen atom, ale i biometan Přečíst článek › Solární panely ano Pokud jde o věci, které mohou pomoci ekologii a jež může udělat každý z nás, získalo největší podporu umístění solárních panelů na střechu rodinného domu. Pro by bylo 91 procent respondentů. U větrných elektráren v našem sousedství je podpora nižší, jen 58 procent. Nejhorší je situace s přechodem ze spalovacích aut na elektromobily. O jejich koupi v příštích pěti letech uvažuje jen 47 procent účastníků ankety. Pro zákaz prodeje benzínu a nafty po roce 2030, jak to chce zavést Británie, je pouhých devět procent. Zelená pro Evropu.Zdroj: DeníkZelená změna u vás: Každá třetí koruna, kterou v příštích letech získá Česko z evropských fondů, by měla jít na změnu naší země v ekologicky šetrnější stát. Jde o mnoho desítek miliard, které by měly pomoci omezit změny klimatu. Deník vám pod logem „Zelená pro Evropu“ přináší ve spolupráci s EURACTIV.cz příběhy z oblasti ekologie a zkoumá, koho a jak se může tato změna dotknout a jak ji dobře využít.