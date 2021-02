"Jednotný postoj V4 zabránil plánu na rozmístění migrantů, a tím jsme prospěli celé Evropské unii," míní Zeman. Jako druhý příklad na tiskové konferenci nabídl vyjednávání o rozpočtu EU, kdy "visegrádský postoj" podle něj vedl k výsledkům, které označil za pozitivní pro všechny země skupiny.

"Je skutečně hloupý názor považovat visegrádskou skupinu za něco, co rozbíjí Evropskou unii. Jedno ze zásadních hesel Evropské unie je jednota v různosti. Určitě se nechceme vracet k bolševické jednomyslnosti. Názorová uniformita je často velice škodlivá," odpověděl na dotaz ČTK ohledně názorů, že V4 se po 30 letech přeměnila z nástroje pomáhajícího středoevropským zemím na cestě do EU v jakousi jejich ochranu právě před unií.

"Visegrád" by ale podle českého prezidenta mohl také například pomoci zmírnit kategorický odpor některých unijních zemí vůči jaderné energii. "Pevně věřím, že visegrádská spolupráce bude pokračovat," dodal Zeman.

Názor, že V4 nesmí být obranný val proti EU, vyjádřil například šéf slovenské diplomacie Ivan Korčok v úterním interview listu Pravda.

Zeman na summitu připomněl, že "se opakovaně zastal Polska a Maďarska, tedy zemí, které soustavně čelí nepodloženým útokům", oznámil na twitteru jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Vlády ve Varšavě a v Budapešti jsou už několik let terčem kritiky ze strany EU kvůli obavám z narušování principů nezávislosti justice, podkopávání práce nezávislých médií nebo nevládních organizací.

O svobodě, demokracii a společných hodnotách hovořila dnes na Helu slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Přátelské vztahy

Při společné tiskové konferenci s maďarským prezidentem Jánosem Áderem, hostitelem Andrzejem Dudou a slovenskou prezidentkou Čaputovou měl Zeman nasazenou roušku, na rozdíl od prvního dne schůzky, kdy ale prezidenti před kamery předstoupili během krátkého uvítacího ceremoniálu pod širým nebem. Dnes si Zeman - na rozdíl od svých protějšků - roušku snímal, když hovořil.

Polský prezident Duda ocenil přátelské vztahy visegrádských zemí, spojených dějinami i společnými zájmy, včetně zajištění bezpečnosti a co nejvyšší životní úrovně pro občany. Prezidenti na Helu hovořili také o klimatické krizi a energetické bezpečnosti. Áder zdůraznil důležitost očkování proti covidu-19 pro návrat k normálnímu životu.

"Jsem rád, že se toto setkání uskutečnilo. Je to signál, že se pomaličku vrací normálnost a normální práce," řekl Duda. "Děkuji za výměnu názorů, která nám vždy pomáhá. I když zazní rozdílné názory, je důležité, že o nich hovoříme, že argumentujeme. Víme, co můžeme od sebe navzájem očekávat, a vždy se daří dosáhnout společné roviny, na které se dokážeme podporovat," dodal hostitel.

Polský prezident v odpovědi na dotaz týkající se nedávné cesty šéfa unijní diplomacie Josepa Borrella do Moskvy zdůraznil, že Borrell měl žádat osvobození uvězněného opozičního vůdce Alexeje Navalného a měl v Moskvě jasně a silně vyjádřit unijní výhrady. "Tohoto cíle nebylo dosaženo, a tak se lze ptát, co vlastně bylo cílem návštěvy a co přinesla," řekl.