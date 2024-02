Mezi zemědělci to vře. Organizace střední a východní Evropy vyzvaly k protestům

ČTK

Zemědělské organizace střední a východní Evropy vyzvaly zemědělce k protestům proti agrární politice Evropské unie. V tiskové zprávě to dnes oznámila česká agrární komora, podle které se mají hromadné demonstrace konat 22. února. Slovenská zemědělská a potravinářská komora (SPPK) informovala, že v tento den její členové vyjdou do ulic a na hranice. Zemědělci v poslední době protestují v mnoha evropských zemích kvůli nesouhlasu s unijní Zelenou dohodou pro Evropu, jejímž cílem je dosáhnout klimatické neutrality sedmadvacítky do roku 2050. Zemědělci upozorňují také na rostoucí náklady nebo na podle nich neférovou zahraniční konkurenci.

Zemědělci vyrazili do České Lípy na protestní jízdu. | Foto: Deník/Ladislava Sdrzallek