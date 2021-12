Pomineme-li pohanské předobdobí s prastarými obřadními a zaříkávacími zpěvy, z nichž některé navzdory církvi ještě dlouho přežívaly, šlo o hudební žánr zcela nový, postupně pevně ukotvovaný v naší vánoční tradici.

Přesto v něm není biblický mýtus opěvován v absolutním souladu s církevní slavnostností. Prostí věřící na jedné straně ukázněně vstřebávali oficiální teologické teze, na straně druhé však příběh Narození Páně přizpůsobovali vlastním pocitům a každodenním zkušenostem.

Církev se proti takovému pojetí dost dlouho bránila a ve vánoční hudbě zakazovala např. i užívání některých „příliš světských“ a ryčných nástrojů.

Nicméně základy už položeny byly a další vánoční muzicírování většinou vyrůstalo pouze na nich, o čemž svědčí i první notované (byť ještě anonymní) hudební rukopisy. Při jejich studiu však docházíme k poznání, že mnohem více zpěvů, hlavně liturgických, se tehdy věnovalo tematice velikonoční.

Stala se věc divná

I když se můžeme domnívat, že nejstarší vánoční zpěvy mohly vznikat již od 4.– 5. století, neznámými písaři byly poprvé zachyceny až v 11. století, samozřejmě opatřené ještě latinskými texty. Většinou však byly původní, spatřivší světlo světa na domácí půdě. Dlužno podotknout, že na rozdíl od vánočního muzicírováním jiných srovnatelných národů převažují v Čechách písně domácí, výrazně národní, původní a lidově prosté.

Koncem 14. století sestavil břevnovský kněz Jan z Holešova, zdá se, první knihu koled, v níž použil též až o 250 let starší prameny ze spisu mnicha Aleše, pojednávajícího o Štědrém večeru starých Čechů a jejich tehdejších koledách. Některé si, byť v různých variacích, zpíváme dodnes. Mezi tehdy nejoblíbenější skladby patřila např. píseň Stala se věc divná, plnící hudební rukopisy od 15. století až do krušných časů pobělohorských.

Stejné popularity se zřejmě dostávalo i písni Narodil se Kristus Pán, jejíž začátek naznačuje latinský originál. V sedlčanském kancionále najdeme vedle sebe text latinsky i česky.

„Dochované české rukopisné hudební památky renesanční už betlémskými zpěvy doslova hýří,“ píše naše přední muzikoložka Jitka Snížková a zdůrazňuje nejen jejich množství, ale též pestrost, „od docela prostinkých dvojhlasů přes čtyřhlasé lidové zpěvy s naivními texty, až po celé vánoční cyklické skladby mešní z konce 16. století…“.

Tehdy se už zmíněná tvorba stávala téměř zcela lidovou, včetně používaného jazyka, jeho dialektů a specifické národní zpěvnosti, jako protiklad jednotvárné, stylově a výrazově neměnné vánoční hudby sousedních národů. I to dokumentují již zmíněné rukopisné knihy, mezi nimiž vynikají např. graduály z podorlické Solnice, Kostelce či Třebechovic. Památkou až unikátní je Rychnovský kancionál, jehož zpěvy se týkají výlučně vánoční tematiky.

Obsahuje záplavu skvělých lidově prostých písní s mnoha složkami. A to přesto, že dílo vznikalo pravděpodobně narychlo, k okamžité potřebě zpěváků, kteří stránky hrubého domácího papíru poznamenali častým listováním. Časté používání dokazují i četné další artefakty. Jejich stránky bývají potrhané, ohmatané, pokapané voskem svíček. Žel, některé vypovídají i o cenzuře textů. V Graduálu příbramském po bitvě na Bílé hoře kdosi přeškrtal veškeré texty z časů husitských.

„Nicméně i koniášovská reformace musela nakonec ocenit kvalitu kancionálu, takže mnohým generacím sloužil dál,“ uvádí dále J. Snížková.

Pozoruhodný graduál o 152 stranách, obsahující mnohé adventní a vánoční jednohlasy, vznikl i v hornickém městečku Jílové. Jde o dílko vzhledem chudé, psané neumělou rukou na hrubém domácím papíře, omšelé několikageneračním používáním. Listy byly svázány až roku 1618 mistrem O. Heřmanoměstským, jehož už za dva dny po bělohorské bitvě ubili k smrti.

Příběhy našich betlémů aneb poklady, unikáty, kuriozity

Flaštička, hrouda másla, krupička

Nutno připomenout, že mnohé písně zapsané až ve druhé půli 16. století pocházejí již ze století čtrnáctého a zatímco texty „nových“ písní jsou už „moderní“, lidé se stále vraceli i ke své hudební minulosti a kompozicím z doby husitské. Po bělohorské bitvě se kulturní myšlení Čechů výrazně měnilo, podobně jako po všech politických změnách v dějinách, a ke každému uměleckému počinu, včetně vánoční hudby, se přistupovalo hlavně z pohledu citového.

Čechy sice procházely krušnou dobou, ale ani v ní domácí vánoční muzika nezmlkla. Jen mnohohlasné skladby starších umělců, např. J. Rychnovského nebo K. Haranta, postupně ustupovaly do pozadí, aby uvolnily prostor jednoduchým, nanejvýš čtyřhlasným lidovým písním.

Od poloviny 17. století se místo někdejší mystiky adventu s neposkvrněnou Pannou Marií dokonce i v hudbě chrámové setkáváme s lidovými nástroji a hlasy daráků, kteří sice o něco méně jásají, ale o to více nebeskému dítěti přinášejí reálných darů: „Nechoďme tam jako blázni, milej Ondřeji, abychom tam nešli prázdní, když nic nemají… Bárta, Šimek tlačí trakař, na kterýmžto sedí pekař, housku pod paží nese, v mošně zase čerstvý vejce. Ančička plínky, Káča peřinky, Liduška mlíka flaštičku, hroudu másla a krupičku…“

„Naši“ lidé

Pro všechny vánoční písně, ale i bohoslužby, do nichž vstupovaly, je na pohled patrné zlidšťování biblického mýtu a přeneseni jeho námětu do konkrétního života konkrétních lidí a životních situací, které textaři i skladatelé sami zažívali. Okázalé velebení neposkvrněné panny nahradila oslava mateřství jako takového a mravně čisté chudoby jesliček.

S jakou něhou a porozuměním se tyto písně zaměřovaly na sociální prostředí, v němž přišlo na svět betlémské dítě, které se stejně tak dobře mohlo narodit jim samým nebo sousedům. Nakonec proti vůli nejvyšších církevních představitelů lidověly i předvánoční a vánoční bohoslužby.

Podobným vývojem prošly pastorely, z nichž nakonec vznikl útvar nejpropracovanější – pastýřská mše. Skládali je např. V. Kopřiva – varhaník z Citobel, čáslavský učitel J. Dusík nebo choceňský kantor a kostelní zpěvák N. Koutník.

Jejich darovničtí pastýři však už v písních nefigurovali jako poddaní chudáci, ale vyrostli z nich „naši“ lidé – Kuba, Martin, Jíra – vystupující i před čerstvě narozeným spasitelem zcela nenuceně, takřka podomácku. Sami pocházeli z nejchudších, takže bytostnou chudobu děťátka v nuzných jeslích ztotožňovali se svou bídou.

Valnou část našich vánočních písní, koled, pastorel i mší složili čeští venkovští učitelé nebo přivydělávající si varhaníci, kteří ve svých dílkách zanechali (snad i vnímavějším současníkům) nejkrásnější poselství Vánoc. Patřil mezi ně A. Michna, jehož vánoční ukolébavku Chtíc, aby spal zpívají dodnes i Rakušané, Angličané a Němci, M. Brixi, mj. autor parafráze na původně latinský hymnus Narodil se Kristus Pán, jeho jmenovec F. X. Brixi, autor neuvěřitelných 105 mší, 263 hymnů a ofertorií a na sto litanií, nešporů, rekviem a žalmů, až k J. Rybovi, jehož Česká mše vánoční je daleko známější než všechny současné vánoční hudební kompozice.

Jen si sáhnout…

Narodil se roku 1765 do kantorské rodiny v Přešticích a sám se po absolvování pražského piaristického gymnázia stal kantorem. Začal učit v Rožmitále, kde se v duchu josefinských reforem pokoušel „napravit zetlelé školství a vymýtit temnost neumění“.

Prý byl nejvzdělanějším učitelem své doby. Studoval Seneku, Voltaira, Rousseaua, vedle své mateřštiny uměl německy, francouzsky, latinsky a řecky, překládal spisy starořeckých filozofů. Od sedmi let hrál na housle, od devíti na klavír a varhany.

Přispěl ke vzniku českého hudebního názvosloví, vydal čtyřdílný spis Počáteční a všeobecní základové ke všemu umění hudebnímu. Kantorem se nikdy stát nechtěl, dokonce se tomu dost dlouho vzpíral. Měl dost tristní zkušenosti ze své školní docházky.

„Do školy vedl mě otec, jejíž vzhled byl jak psí kotec, zdi co komín vyhlížely, sem tam v koutech houby zely. Okna dvě, v půl zahadřená, husím trusem vydlážděná…,“ tak vypadaly jeho vzpomínky.

Škola v Rožmitále půvabnější nebyla. Dvě třídy pro 300 dětí a učitelský byt o dvou provlhlých plesnivých místnostech s dírou v zemi, zakrytou špinavými prkny a sloužící za sklep. V bezútěšném stavu našel nejen budovu, ale také své žáky. Ze tří stovek školou povinných dětí jich na vyučování docházelo sotva 60. Vyučovalo se bez ohledu na věk a schopnosti.

Do povinného „Školního deníku“, jakési tehdejší třídní knihy, psal: „Někteří žáci jsou povahy hrubé, zpupné, nemravné… Nesnesitelně hlučí, křičí, smějí se, strkají se, tlučou se, ba i rvou…“ Přesto byl u dětí oblíbený, u rodičů však ne. Potomky plodili spíše jako pracovní sílu, vzděláním pohrdali.

Ryba přesto dbal i o jejich povznesení. Založil veřejnou knihovnu, pro dospívající a dospělé analfabety vedl nedělní školu, zajistil kurzy řemeslníkům a rolníkům. Byl však trnem v očích katolických konzervativců a svého bezprostředního nadřízeného, pátera K. Zachariáše.

Darmo žil ve víře v Boha, darmo navštěvoval bohoslužby, zpovídal se a přijímal svátost, darmo složil 1391 většinou chrámových skladeb, darmo odkázal budoucím legendární Českou mši vánoční. Ta byla jedním z nejdůležitějších prostředků k šíření mateřského jazyka a národního uvědomění v dobách tvrdé habsburské i církevní pozice.

„Čeština v ní zní tak krásně a čistě, že dnes nikoho nenapadne, v jaké defenzivě musela být za autorova života,“ napsal muzikant a hudební publicista J. Blahota.

„Obraz českého venkova je zalidněn natolik opravdovými a lidovými postavami, že máš chuť si na ně sáhnout. Od lidové pastýřské scény v samém úvodu, přes sólový zpěv tenoru, z něhož dýchá vůně zasněžené české vesnice, až ke scénám líčícím veselou, hlučnou cestu do Betléma a k výjevům oslavujícím novorozeňátko. Tady všude jsme svědky čisté melodiky, která prostotou a líbezností připomíná lidové kolébavky a koledy…“

Netušená krása a blaženost

Páter a spisovatel J. Š. Baar si zavzpomínal na její první provedení ve svatomartinském kostele rodného Klenčí: „Černá noc tlačí se na okna a poslouchá, zlaté hvězdy přestaly na chvíli mrkat a poslouchají též, měsíc se zastavil na kostelní věži, lesy ztichly a všecko poslouchá ,Agnus‘ vánoční mši, kterou složil rožmitálský kantor Jan Jakub Ryba a kterou dnes hrají poprvé v našem klenčském kostele.

Ani nejslavnější opera nebyla hrána s větším nadšením a poslouchána s větší láskou a obdivem než tato prostinká hra náboženská. Zpěváci, hudebníci i posluchači tvořili jediný celek. Svatý zápal je všecky rozehřál, roztavil, takže splynuli v jedno, a dali se unést citem do nadpozemského světa před tím nikdy netušené krásy a blaženosti…“

Význam Rybovy Mše je nesmírný, stejně jako hudební důležitost jeho ostatního díla, byť už mnohem méně známého. Přesto tento umělec, otec třinácti (z toho později jen sedmi žijících) dětí před úskalími kapituloval. S malou knížečkou římského politika, filozofa a básníka Lucia Seneky učinil to, co kdysi on.

Spáchal sebevraždu. Když si v rožmitálském lese podřezal žíly, nebylo mu ještě ani padesát. Zemřel 8. dubna 1815. Jeho slavná mše je datována rokem 1796. Byla tisíckrát opsána, ale poprvé vytištěna teprve roku 1930 péčí obořištského redemptoristy K. Perlíčka, aby za šest let poté poprvé zazněla v Československém rozhlase a byla nahrána na gramofonové desky.

Netrvalo dlouho a šest let po Rybově smrti přišel na svět další český hudební génius Bedřich Smetana, který otevřel novou kapitolu naší národní hudby. Troufám si tvrdit, že nejhlubší praktické i teoretické základy k ní položil i rožmitálský pan učitel Jan Jakub Ryba, ba všichni, kteří byli v tomto vyprávění jmenováni…

