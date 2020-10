Máchův kraj skrývá mnohé krásy a Skalní stezka reliéfů u obce Brniště zajisté patří mezi neobjevené skvosty. Dříve se jednalo o vozovou stezku, dnes jde spíš o přírodní uměleckou galerii. Ve skalách objevíte schované sochy a reliéfy například jelena svatého Huberta, obří hlavu, reliéf anděla i nahé dívky, mořskou rybu… a další díla. Na stezce však nejsou „pouze“ skalní reliéfy, ale i land-artová tvorba, jako třeba vstupní brána z větví a další instalace s přírodninami. Na tvoření umělců budou v budoucnu navazovat další projekty, které budou celou stezku dále utvářet. Procházka po krásách skalních reliéfů vám zabere cca 1,5 hodiny a stezka je dohromady dlouhá přibližně 1,5 kilometru, je to tedy perfektní výlet v tomto chladném období. Po cestě si ještě můžete udělat krátkou odbočku k amfiteátru Zátiší nebo Bylinkové zahradě.

Zdroj: Liberecký kraj – Brniště, reliéfy

Český ráj nabízí spoustu výletů do přírody, krásné je například okolí řeky Kamenice. Dnes jsme však pro vás vybrali výlet na vrch Zebín u města Jičín. Vrch leží zhruba 2 kilometry od města a díky svému postavení je dominantou celé jičínské kotliny. Na samém vrcholku se nachází kostel ze 14 století a za ním na svahu je dřevěná zvonice, na vrcholu se nachází barokní kaplička sv. Maří Magdalény. Na jižní straně kopce se nadále nachází opuštěný starý lom. Na Zebín se dostanete pěšky po značených turistických stezkách z Jičína. Autem lze dojet ke dvoru Zebín, asi 1 km od vrcholu. Když se však vydáte na Zebín z centra Jičína, můžete se zastavit na Valdštejnském náměstí nebo si ještě udělat odbočku na rozhlednu Mirohlídka.

Zdroj: Liberecký kraj - Zebín

A kam do Jizerek? Hurá na Naučnou stezku Oldřichovské bučiny, která nejen poučí, ale také okouzlí a pobaví. My si však cestu panenskou přírodou trochu prodloužíme, abychom si výlet pořádně užili. Během svého putování se nezapomeňte zastavit u skalního útvaru Gorila nebo Skalního hradu, odkud je úžasný výhled do krajiny. Putování započneme od vlakového nádraží v Oldřichově Hájích a odtud vás čeká cesta dlouhá 6,5 kilometrů.

A co vám nabídnou Lužické hory? Co takhle se vypravit na nejvyšší horu těchto hor - Luž, kde je i nově postavená rozhledna. Z vrcholu Luže se otevírá fascinující daleký výhled, který je ale na jihovýchodní straně směrem k Ještědu zakrytý vzrostlými stromy. Výhled je i dokonce lemovaný siluetou Bezdězu. Cesta není dlouhá, pouze 1,5 kilometru, pokud zaparkujete u Chaty Luž. Odtamtud vás však čeká pořádný výšlap.

Zdroj: Liberecký kraj - Luž

Nakonec tu jsou Krkonoše. V Krkonoších se vypravíme také na rozhlednu, tentokrát to bude rozhledna Přední Žalý a vydáme se po cestě Hravé naučné Sojčí stezky. Cesta je dlouhá přibližně 3 kilometry a jednotlivá zastavení stezky nabízí mnohá vyžití a to hlavně pro děti, které jistě ocení prolézačky.

Tak kam vyrazíte?

Mapa stezky skalních reliéfů u obce Brniště: mapy.cz/s/dubofupube

Mapa stezky Zebín: mapy.cz/s/lomenedobo

Mapa stezky Oldřichovy bučiny: mapy.cz/s/hesakujagu

Mapa stezky na Luž: mapy.cz/s/fegaburamo

Mapa Hravé naučné Sojčí stezky: mapy.cz/s/lufemorega

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny.

Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou, kterých můžete využít i v této době. Nechte se inspirovat našimi tipy a zamiřte do přírody. Až se situace vylepší můžete si vychutnat i ta místa, kde je nyní zavřeno.

Více podrobností najdete na liberecky-kraj.cz.

