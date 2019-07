Kde: Libchavy, okres Ústí nad Orlicí

Délka: 3,5 kilometru

Kde stezka začíná: pod kopcem Habřina nedaleko chaty Habřinka u Libchav

Čím je zajímavá: Stezka se turisty snaží seznámit s historií zábavnou formou. Trasu na šesti zastaveních doplňují sochy a panely připomínající příchod Cyrila a Metoděje nebo působení rytíře Mikeše, který chrání hradiště Skalka. U rybníka, kolem kterého stezka vede, čeká na turisty rusalka Libuška připomínající dílo Antonína Dvořáka. Na zpáteční cestě čeká Jan Ámos Komenský i plastika věnovaná Tomáši Garriguu Masarykovi.

Oldřichovské háje a skály

Kde: Oldřichov v Hájích, okres Liberec

Délka: 9,9 kilometru

Kde trasa začíná: U restaurace Hausmanka U Kozy v Oldřichovském sedle

Čím je zajímavá: V Jizerských horách blízko hranic s Polskem leží naučná stezka Oldřichovské skály a háje. Na turisty na trase čeká deset informačních tabulí, kde kromě přírodních zajímavostí a historie oblasti najdou kvízy, úkoly a hry ke splnění. První kilometr a půl cesty je náročnější, výletníci překonají téměř dvě stě výškových metrů. Pokud chtějí například rodiče s dětmi ušetřit síly, mohou zvolit kratší variantu, která má šest a půl kilometru.

Naučná stezka Lesem Království

Kde: Dvůr Králové nad Labem, okres Trutnov

Délka: 7 kilometrů

Kde stezka začíná: lesní osada Hájemství

Čím je zajímavá: Na začátku stezky čeká na návštěvníky lesní osady Hájemství socha Krakonoše i s modelem Krkonoš. Proto je túra na tamější Sněžku otázkou několika vteřin. Cílem cesty je přehrada Les Království, podle které se celá trasa jmenuje. Po cestě provází návštěvníky model skřítka Fagustáčka pojmenovaného po latinském názvu buku lesního. Fagustáček vyzkouší šikovnost turistů pomocí balančních pomůcek. Kromě soch jsou zajímavostí i osídlené ptačí budky.

Po stopách bobrů

Kde: Všeruby, okres Plzeň-sever

Délka: 2 kilometry

Kde trasa začíná: U rybníka Základní školy Všeruby

Čím je zajímavá: Přiblížení života bobra evropského nabízí naučná stezka Po stopách bobrů. Na šesti zastávkách najdou turisté čtvercové QR kódy, které jim odhalí další informace o bobru na internetu. Kód musí načíst mobilním telefonem. Obsah stezky vytvořili čeští a němečtí žáci základních škol ze Kdyně a Arnschwangu. Výletníci mají na trase šanci vidět bobra, byť jen malou, a hlavně důkazy jeho pobytu, jako jsou postavené hráze nebo okousané stromy. Trasa není okružní a turisté se poté musí vrátit.

Kokotské rybníky

Kde: Nová Huť u Dýšiny, okres Plzeň-město

Délka: 9,3 kilometru

Kde trasa začíná: Nedaleko koupaliště v Nové Huti, u modré turistické značky za řekou Klabavou

Čím je zajímavá: Severovýchodně od Plzně se turisté mohou vydat na stezku k pramenu Čůráčku, Kokotským rybníkům a zpět. Výletníci se na jedenácti zastávkách seznámí s historií a přírodou oblasti. Děti i dospělé čekají otázky, hádanky a kouzelné postavy. Po vyjití z Nové Hutě výletníci dojdou k první zastávce u pramene Čůráčku. Následuje středověká ves Kokot s rybníky. Nejvyšším bodem stezky je pak vrch Kokotsko, kde sídlí skřítek Šišák.

Vchýnicko-tetovský plavební kanál

Kde: Srní, okres Klatovy

Délka: 13,6 kilometru

Kde stezka začíná: U hradlového mostu Rechle, nedaleko obce Srní v Plzeňském kraji

Čím je zajímavá: Stezka kopíruje umělý plavební kanál vybudovaný stavitelem Josefem Rosenauerem na přelomu osmnáctého a devatenáctého století v tehdejším panství Schwarzenberků. Kanál pomocí sedmi nádrží obchází nesplavný úsek řeky Vydry. Kromě naučných tabulí je stezka plná technických památek a zajímavých mostů. Most, kde stezka začíná, zachytával splavované dřevo a od roku 2000 ho turisté vídají historicky přesně zrekonstruovaný.

Graselovy stezky

Kde: Slavonice, okres Jindřichův Hradec

Délka: 23 kilometrů

Kde stezka začíná: nádraží ve Slavonicích

Čím je zajímavá: Po stopách lupiče a vraha Jana Jiřího Grasela vede stezka ze Slavonic do přilehlých lesů, kde lupiče a jeho společníky naháněla pátrací komise. Na jaře roku 1814 byli Graselovi společníci polapeni a on se sám ukrýval v lesích. Přespával ve skalních slujích, do kterých se dá po cestě nahlédnout. Turisty, kteří se po stopách legendárního lupiče vydají, snad nepotká stejný osud jako Grasela. Pátrací komise ho dopadla a v roce 1818 byl popraven. Naučné stezky lupiče jsou i v Rakousku.

Pohádková stezka aneb putování malého Človíčete

Kde: Panenská, okres Třebíč

Délka: 3,6 kilometru

Kde trasa začíná: Poblíž prvního malého parkoviště při příjezdu od Báňovic

Čím je zajímavá: Poblíž obce Panenská na hranicích Vysočiny s Jihočeským krajem čekají na turisty kouzelné postavy. Každá informační tabule nabízí pohádkový příběh, z něhož vyplývá soutěžní úkol. Brožura potřebná ke splnění úkolů je na začátku stezky, psací potřeby však musí mít turisté s sebou. Drobnou odměnu získají v případě, že po absolvování stezky přinesou vyplněnou brožuru na informační centrum v nedaleké Jemnici.

Naučná stezka vrány Krákorky

Kde: Vranovice, okres Brno-venkov

Délka: 5,5 kilometru

Kde trasa začíná: Vranovické nádraží

Čím je zajímavá: Necelých třicet kilometrů od Brna je teprve tři čtvrtě roku stará naučná stezka, kterou provází kreslená vrána. Trasa vedoucí Vranovicemi a jejich okolím cílí prvotně na děti. Krákorka, jak se vrána jmenuje, na osmi zastávkách objasní třídění odpadu, jak pracují včelaři nebo ukáže zajímavosti z města a okolí. Cesta není fyzicky ani časově náročná a na stanovištích jsou také různé hrací prvky. Mapy pro lepší orientaci najdou výletníci v turistickém informačním centru obce.

Naučná stezka Járy Cimrmana

Kde: Lomnice, okres Brno-venkov

Délka: 4,5 kilometru

Kde stezka začíná: Náměstí města Lomnice nedaleko Tišnova

Čím je zajímavá: Součástí života skladatele, vynálezce, objevitele a všestranného českého génia Járy Cimrmana bylo plahočení. Na Cimrmanově lomnické stezce na zájemce čeká sedm plahočin, zastávek, které odkrývají mistrovo dílo. Trasa začíná u sochy vynálezcových nohou a pokračuje ke stanovišti s popisem Cimrmanova pětitaktého motoru. Další body na trase seznamují turisty s fázemi motoru i s úryvky děl českého spisovatele a skladatele. Stezka končí pohledem na Cimrmanovo pohlaví.

Text: Vojtěch Dufek, Jan Mazáč