Lano zde povede přes Šumenské údolí a bude to první zipline v České republice. Se svými dvěma kilometry bude také dvacátou nejdelší na světě. Ten, kdo se na atrakci odváží, pojede po laně rychlostí 80 km v hodině ve výšce až 130 metrů nad údolím.

Projekt můžete podpořit na HitHitu ZDE.

„Vše začalo výletem dvou divoženek, které se rozhodly prozkoumávat krásy středoamerické Kostariky, kde narazily na dlouhé zipline v pralese. Když jsme se vrátily, napadlo mě využít sportovní areál u nás v Klínech společně s čtyřsedačkovou lanovkou a krásné Šumenské údolí s protějším kopcem,“ popisuje vznik nápadu jednatelka zážitkové agentury ZIMLET Klíny Alena Dalecká. „Založili jsme projekt na Hithitu a lidé si už nyní mohou předplatit zvýhodněnou vstupenku a tím projekt podpořit. Partnery atrakce se mohou stát i různé společnosti,“ podotýká.

Zipline v Klínech pojede na zajištěné kladce s elektromotorem ze Sport areálu Klíny přes Šumenské údolí na protější kopec, což je vzdálenost 1300 metrů. Odtud pak zpátky na původní kopec dolů k nástupišti lanovky, což je dalších 700 metrů, a potom lanovkou zpět nahoru. „Celkem dva kilometry adrenalinové jízdy v krásné krušnohorské přírodě,“ přibližuje zážitek Dalecká.

Pro malé děti tandem

Zipline je atrakcí spíše pro dospělé a starší děti, ale malé děti budou moci jet s doprovodem v tandemu. „V současnosti je projekt ve fázi, kdy máme studii proveditelnosti a víme, že je zipline realizovatelná. Máme už i dodavatele, který novou atrakci postaví. Dostali jsme i souhlas s realizací od majitele dotčených pozemků a začínáme připravovat projekt k územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení. Následně budeme vyřizovat všechny formality k tomu, abychom v létě 2020 mohli zipline otevřít. Komunikujeme se stavebním úřadem a zatím vše vypadá pozitivně,“ dodává jednatelka ZIMLETu.

„Je to další zajímavost, kterou návštěvníkům nabídneme. Počítáme, že se mezi turisty v Česku i sousedním Německu zvýší zájem o celý sportovní areál,“ říká za Sport areál Klíny Tomáš Holub.

Už loni v létě začal v areálu provoz jedinečné bobové dráhy, nejmodernější na obou stranách Krušných hor. Jde o bezpečný adrenalinový zážitek, o který je velký zájem. Dráha je dlouhá 900 metrů s převýšením 130 metrů. Vede lesem, přes sjezdovku a křižuje i místní komunikaci, kterou překonává ve výšce čtyř metrů po mostě dlouhém 50 metrů. Děti od sedmi let na ní mohou jezdit samostatně, děti do sedmi let věku s dospělým spolujezdcem.

Mezi letní lákadla v Klínech dále patří bikepark, lanovka, půjčovna kol a koloběžek spojená s možností jízdy po sjezdovce, lanový park nebo multifunkční hřiště. V nabídce je také letní zážitkový tábor pro děti.