Je jedním z nejstarších a největších polských měst a metropolí Pomořského vojvodství, součást takzvaného Trojměstí spolu se Sopoty a Gdyní. Když se k němu blížíte vzdušnou cestou, vidíte nejprve klikatou čáru mocné řeky Visly, jež se táhne s četnými písečnými zákrutami z vnitrozemí k břehům Baltského moře. Tam – u ústí další řeky Molavy - se zlehka vlije do Gdaňsku.

Bouřlivé dějiny

Historie tohoto místa na vás dýchá takřka ze všech stran. První písemná zmínka se vztahuje k roku 997, najdeme ji v legendě Život svatého Vojtěcha. Město čelilo různým válkám, střídali se vládci od Řádu německých rytířů a německého císařství až po nacistickou Třetí říši. V mezidobí 1920-1939 bylo výjimečně svobodné.

Na malém poloostrově Westerplatte vypukla 1. září 1939 druhá světová válka, místní loděnice jsou svědkem bouřlivého zrodu hnutí Solidarita, které bylo počátkem neodvratného konce totality. Vystřídali se tu Slované, Němci, Poláci i Keltové. Dodnes tu žijí Kašubové. Místní dbali na rozkvět obchodů a podle toho se přikláněli k Němcům či Polákům. Dějiny se tudy prohnaly opravdu bouřlivě.

Omamná zlatá voda

Nejvíce promlouvají k návštěvníkům starobylé ulice, nábřeží, cihlové zdi, kamenné schody, zdobené dubové dveře, chrliče, domovní erby a znamení, melancholické staré lampy. Nejkrásnější Mariacka je zároveň ulicí nejstarší, najdete tu původní dlažbu, schody a zábradlí.

Z vysoké štíhlé věže gdaňské radnice se každou hodinu ozývá zvonkohra, v níž znalci v poledne rozeznají Ódu na radost. Na hlavním náměstí, kde je Dlouhý trh, trůní chlouba města - Neptunova fontána. Traduje se, že z ní kdysi tekla proslulá gdaňská vodka zvaná Goldwasser (zlatá voda), která měla nasládlou chuť a obsahovala šupinky zlata. Na řadě míst tu můžete vidět (i koupit) lahvičky naplněné místní vodkou jako odkaz k této legendě.

Podzimní poezie

Náměstí nabízí pohled na vysoké šlechtické domy s velkými štíty, jejichž elegance bere dech. V podzimním čase, když zastihnete zdejší stromy ještě zahalené zlatým listím, nabízejí v kombinaci s medově zbarvenými lavičkami a zdivem domů úchvatnou podívanou.

Jeden z těchto domů - nedaleko fontány - odkazuje názvem k britské legendě – Dvůr krále Artuše. V minulosti sloužil jako útočiště, kam za poplatek mohl přijít každý občan, načepovat si pivo a rokovat jako rovný s rovným. Tato tradice přetrvává dodnes, v kamenném sklepení se také můžete osvěžit půllitrem a vést učené řeči. Je ovšem třeba počítat s tím, že vám takový pivní dýchánek, při němž se člověk mezi klenutými zdmi snadno zapomene, významně provětrá peněženku…

Gdaňsk je vzhledem k minulosti a střídání národností také městem kostelů a katedrál. Nejvyšší je Mariánský kostel, na jehož věž můžete vystoupat a pokochat se výhledem na město. Připravte se ovšem na to, že to bude chtít dobrou kondici – do špičky věže vede 400 schodů. Gotický kostel Panny Marie je mimochodem nejvyšší církevní stavba na světě postavená z cihel (to je ostatně vůbec polská rarita, v Malborku směrem dále na západním pobřeží najdete i největší cihlový hrad). V kostele je k vidění 14metrový orloj z 15. století, a když budete mít štěstí, poslechnete si při večerní mši zvuk varhan, který se v tomto kostele rozléhá s takovou silou, že probouzí pokoru i v bezvěrcích.

Káva s duší

Těžko říct, v jakém čase je Gdaňsk magičtější. Své kouzlo má za denního světla i v noci, kdy oceníte zadumanou krásu starobylých lamp, odrazy světel v noční hladině řeky s kotvícími loďmi nebo kříže zářící ve špičkách kostelů. Samostatnou kapitolou jsou nejrůznější malé kavárničky s přívětivými názvy, třeba Mon Balzac nebo Kavárna s duší.

Ve dne, v noci lze obdivovat desítky štíhlých věžiček, úzké vysoké domy, zajímavou přístavní architekturu, maják, fontánu obklopenou čtveřicí lvů nebo četná muzea.

Velkou inspirací je Muzeum Solidarity – to, jak Poláci pečují o svou historii a kolik jsou ochotni do jejího odkazu investovat, probouzí pocit závisti. Monumentální, částečně prosklená budova, stojící nedaleko loděnic, symbolicky připomíná, kde se zrodil odpor vůči totalitě a kde mocně triumfovala Solidarita v čele s předákem Lechem Walesou, pozdějším polským prezidentem. Velkorysá struktura muzea, projekce, fotografické stěny, důmyslná dobová zákoutí připomínající nedávné polské dějiny budí obdiv – tady teprve člověk pochopí, co znamená pojem interaktivní a jak silné emoce může vyvolávat.

Láska pod jmelím

Návštěva Gdaňsku v pozdních týdnech roku by nebyla úplná, kdybychom nenavštívili adventní a předvánoční trhy. Oficiálně začínají o pár dní déle, než je zvykem v ostatních městech, navštívit je můžete od 2. do 23. prosince. Poláci si potrpí na monumentalitu, a tak potkáte na náměstích okázalé kočáry tažené soby a osvícené tisícovkami žárovek či vysoké vánoční stromy. Mezi desítkami stánků objevíte mnohé s ručně vyráběnými vánočními ozdobami, dřevěnými hračkami a krajkami, ale i ty, které k sobě vábí vůní svařeného vína, čokolády a perníku.

Weglowy trh se zaplní barevnými stánky s dárky, najdete tu historický kolotoč s koníky, andělský mlýn, kluziště a velké vyhlídkové ruské kolo AmberSky. Není v Gdaňsku dlouho, ale těší se velké oblibě, koneckonců vyveze zájemce až do výšky 50 metrů, odkud je perfektní výhled na celé svátečně osvětlené město. Andělský mlýn oživí andělé a jiní světci rotující na každé z jeho lopatek, nemůže chybět ani tzv. Przystań pod Jemiola – místo ozdobené jmelím, pod nějž se v duchu tradice chodí líbat zamilovaní.

Poláci si své výjimečné svátky v roce zkrátka umí užít. Zkuste si udělat čas a vyrazte severním směrem. Nebudete litovat.