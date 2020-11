Lisabon, Berlín, Barcelona, Amsterodam nebo Paříž nyní horečně řeší, jak změnit trend z posledních let. Jejich snaha má jeden společný průnik. Chtějí, aby uvolněné byty byly dlouhodobě pronajaty. Jenže, jak k tomu majitele přemluvit?

Poté, co se světem prohnala koronavirová nákaza se neochota majitelů slevit ze svých zisků změnila. Někteří názor změnili, někteří byli přinuceni názor změnit. V Lisabonu se pronajímatelem stává po dohodě s majitelem samo město, prázdné byty nabízí jako dotované bydlení. Barcelona pohrozila vyvlastněním prázdných bytů. Amsterodam zakázal rekreační pronájmy v srdci starého města. Berlín žaluje platformy ze snahy vyhnout se regulaci. Paříž plánuje k otázce další budoucnosti krátkodobých pronájmů dokonce referendum. Podle specializovaného webu InsideAirBnB v zlatých dobách bylo v Lisabonu nabízeno přes 22 tisíc bytů ke krátkodobému pronájmu, v Barceloně 18 tisíc a v nejnavštěvovanější Paříži téměř 60 tisíc.

„Už nelze tolerovat, že byty, které by mohly být využity k životu Pařížanů, jsou celoročně pronajímány turistům,“ uvedl pro The New York Times pařížský radní a komunista Ian Brossat. V současnosti můžete v Paříži svoji nemovitost pronajmout přes nějakou ubytovací platformu podle vyhlášky na 120 dní v roce. Brossat viní AirBnB, že toto omezení nerespektuje. A řešení situace vidí v dalším omezení počtu dní určených k pronájmu. Společnost jakékoliv provinění, ať už v Paříži, nebo kdekoliv jinde na světě, odmítá. „Stanovili pravidla a my se jimi řídíme,“ řekl ředitel AirBnB pro Evropu, Střední východ a Afriku Patrick Robinson. Firma podle něj všem městům poskytla své údaje, aby radnice mohly cíleně regulovat a ovlivňovat nájemní mapy svých čtvrtí.

Podle amerického deníku je zatím nejambicióznějším projektem snaha portugalské metropole Lisabon. Ta podepisuje s majiteli pětileté nájemní smlouvy na prázdné byty, které doposud sloužily pro prázdninové pobyty. Byty jsou pak nabízeny osobám, které mají podle pravidel nárok na dotované nájemné. Radnice na tento program pro první rok vyčlenila čtyři miliony eur, tedy přes sto milionů korun. „Tento program není sice kouzelnou hůlkou, která by nám tento dlouhodobý problém pomohla úplně vyřešit, ale může být impulsem ke zvýšení nabídky dostupného bydlení,“ řekl pro NYT socialistický starosta Fernando Medina. Letos by radnice chtěla do programu nalákat alespoň tisíc majitelů bytů, zatím se jich přihlásilo dvě stě. Medina ale nepochybuje, že se cíl podaří naplnit. Oživení cestovního ruchu totiž stále není na pořadu dne.

Radniční plán uvítala místní sousedská sdružení, která radnici před propuknutím pandemie kritizovala za to, že jde platformě a dalším velkým investorům na ruku. „Po dlouhé době máme radnici, která si uvědomuje, že střecha nad hlavou je základní lidské právo a nabízí zajímavý projekt, jak problém řešit,“ uvedl Luís Mendes z občanského sdružení Život v Lisabonu. Jenže někteří vlastnící nemovitostí radnici nedůvěřují. „Když se podíváte na výsledky lisabonských politiků z poslední doby, je to naprosto beznadějné. Nekompetentnost a korupce. Město dluží, kam se podívá. Já prostě nevěřím, že mi zaplatí včas a dodrží všechny sliby,“ uvedla Rita Alves Machado, která má v Lisabonu tři prázdné byty.

Regulace podpořil i Evropský soudní dvůr

Regulace krátkodobých pronájmů se neřeší pouze v Portugalsku a velkých městech. V září podpořil Evropský soudní dvůr města, která se pokoušela tento způsob výdělku regulovat. Evropská komise hledá způsoby, jak činnost AirBnB dostat pod kontrolu, prostřednictví zákona o digitálních službách. V každém případě platí jednoduchá rovnice, čím déle potrvají omezení způsobené pandemií, tím podobné plány, jako nabízí lisabonská radnice, budou získávat na atraktivitě a tím více bude tlačena ubytovací platforma do kouta.

Jenže vedení firmy projevilo v těchto pro ně těžkých časech nečekanou kreativitu. Ještě v květnu byla firma na pokraji kolapsu. V té době si ale firemní analytici všimli nečekaného oživení ve dvou segmentech svého podnikání. Jeden, poměrně profitabilní, ale musela firma urychleně zakázat, kazilo jí to již tak kontroverzní jméno. Mladí lidé si pronajímali byty ve svých vlastních městech, aby v nich mohli dělat večírky. Snímky z těchto hlučných akcí pak byly hojně sdílené na sociálních sítích. Záchranu firmě přinesl segment druhý. Obyvatelé měst hledali krátkodobé pronájmy v blízkém okolí, aby nemuseli létat, a z bezpečnostních důvodů chtěli rezervovat celé domy.

„Okamžitě jsme změnili strategii. V červnu jsme předělali web a aplikaci, aby její algoritmus ukázal našim potenciálním cestovatelům vše – od pláží až po sruby v divočině – dostupné z jejich bydliště,“ popsal pro The Wall Street Journal změny obchodní taktiky ředitel AirBnB Brian Chesky. Už v červenci si lidé po celém světě objednávali bydlení v takovém tempu, jako před vypuknutím pandemie. V srpnu byla podle společnosti více než polovina provedených rezervací na pobyty do vzdálenosti 500 km od místa pobytu. Firma provedla i další nutné kroky k záchraně. Snížila náklady na marketing o 800 milionů dolarů, propustila 1900 zaměstnanců a získala nouzové financování ve výši jedné miliardy dolarů. Airbnb také rozdala 250 milionů dolarů majitelům, svým klientům, zasažených zrušením termínů mezi březnem a květnem. Data ze současné vlny společnost ještě nemá, ale ke krachu jako na jaře podle tvrzení vedení zatím nemíří. Nakolik se jedná jen o optimistické věty pro investory, se ještě uvidí.

V Lisabonu totiž míra obsazenosti bytů pronajímaných přes AirBnB a Vrbo od května do konce září podle dat AirDNA, která shromažďuje údaje o dovolenkových pobytech, klesla o 50 procent oproti stejnému období loni. Spoluvlastník lisabonské realitní kanceláře HomeLovers Miguel Tilli nyní vyvěšuje v Lisabonu na nabídkovou tabuli k dlouhodobému pronájmu i 60 nemovitostí měsíčně. Všechny před tím byly využívány pro krátkodobé ubytování. „Ceny nájmů v portugalské metropoli od začátku pandemie klesly o deset procent, ale někteří vlastníci, kteří dříve pronajímali přes AirBnB, jsou tvrdohlaví. Mnoho z nich se chová, jako by covid byl problémem někoho jiného. Ale to nejde vydržet věčně,“ dodal zkušený makléř Tilli.