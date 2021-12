Z důvodu své geografické polohy musí častokrát čelit přírodním rozmarům moře i větru. Občas na Benátky „zaútočí“ stoupající hladina moře a v ulicích města se objeví vysoká voda. Místní to již berou jako součást života. Lidé zde mají loďky a v případě zvýšené hladiny vody vláda buduje vyvýšené chodníky. Nemovitost na úrovni hladiny moře si tu lidé téměř nepořizují, patří proto k těm vůbec nejlevnějším ve městě.

Ročně do Benátek zavítá přibližně 15 milionů turistů, proto cestovní ruch představuje nejdůležitější součást zdejší ekonomiky. Benátky jsou také právem na seznamu UNESCO již od roku 1987.

V minulosti Benátky představovaly jednu z nejvýznamnějších evropských obchodních i námořních velmocí a svou významnost si drží dodnes. Vrcholem pro Benátskou republiku bylo období mezi 15. a 16. stoletím, kdy město bylo považováno za metropoli architektury, divadla i výtvarného umění.

Do historického centra Benátek nesmějí žádná auta, proto je nutné pohybovat se zde pěšky a dále po kanálech lodní dopravou. Parníčkům zajišťujícím dopravu po kanálu se říká vaporetto a jsou poměrně drahé. Pokud patříte mezi milovníky noční romantiky, pak rozhodně nevynechejte noční plavbu po kanále.

Negativní skutečností je to, že sem míří davy turistů, kteří častokrát umí návštěvu značně znepříjemnit. Není výjimkou, kdy hlavní turistické cíle praskají ve švech, a to ve všech ročních obdobích.

To, co se každému vybaví při zmínce o Benátkách, jsou bezesporu gondoly. Dříve benátské kanály brázdilo přibližně 10 tisíc gondol, dnes jich tu zbylo jen pár stovek a je to víceméně záležitost hlavně pro turisty, která je navíc dost předražená a vyplatí se domluvit se na ceně předem. Připlácí se za přetažení délky jízdy, nebo za hudbu.

Proslulou událostí, která se zde každoročně koná je benátský karneval. Ten se tu pořádá s drobnými přestávkami již od 13. století a každý rok přiláká půl milionu turistů.

Co rozhodně vidět v Benátkách:



Canal Grande – nejvýznamnější a nejkrásnější dopravní tepna procházejícím historickým jádrem Benátek.

Palazzo Vendramin-Calergi – úchvatný palác, ve kterém dříve žil Richard Wagner. Dnes slouží jako kasino.

Paláce Ca´Pesaro a Ca´d´Oro – první z nich dnes slouží jako muzeum moderního umění, druhý jako muzeum starobylého umění.

Náměstí sv. Marka (Piazza San Marco) – Dominantu náměstí představují dvě nejslavnější benátské stavby – Dóžecí palác a bazilika sv. Marka. Napoleon toto náměstí nazval nejkrásnějším přijímacím pokojem v Evropě.

Caffé Florian – kavárna s interiérem z roku 1720, kdy si zde dopřávali posezení u kávy osobnosti jako Charles Dickens nebo Cassanova. Připravte se však na to, že v této spanilé kavárně si budete muset sáhnout hlouběji do kapsy.

Bazilika sv. Marka – při pohledu na umělecké zdobení této budovy se vám bude tajit dech. Chrám sloužil po staletí jako hrobka sv. Marka. Váže se k němu bohatá historie.