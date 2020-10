Lákají-li vás malebné a přívětivé hory Východní Moravy, cyklistika a k tomu se rádi kocháte, vyražte do Beskyd. Lépe řečeno na Beskydskou magistrálu, která vám poskytne jak optimální terén pro turistiku a cyklovýlety, tak úžasné výhledy do přírody a mnohdy i sympatické kolemjdoucí, které vám nejednou překříží cestu. Jste v Beskydech a tady mají ovečky vždycky přednost.

Beskydská magistrála vás provede po stovkách kilometrů hřebenových tras. Cestou budete míjet malebné dřevěné chaloupky, kochat se pohledem na rozkvetlé louky i jejich obyvatele. Už chystáte kola a pohorky?

Vyrazit můžete například na padesátikilometrový okruh, který začíná v obci Krásná na úpatí Lysé hory. Je třeba říci, že tady si trošku „šlápnete”, pokud ale zdoláte dvoukilometrové převýšení, odmění se vám Lysá hora nádhernýmivýhledy, třeba až na Vysoké Tatry (ne nadarmo bývá přezdívána jako „královna výhledů”). To samozřejmě platí i pro pěší výletníky, kteří raději zdolávají vrcholky po svých. Dechberoucí panorama hor si užijete třeba i při přechodu Beskyd přes horské chaty Skalka, Kamenitý a Prašivá.

Zdroj: Shutterstock (Viliam M.) - Beskydy

Komu se šlapat do kopce nechce, a naopak by si raději něco sjel, může vyzkoušet Single Trails Bílá s pěti kilometry různě obtížných jednosměrných stezek. Nahoru se dostanete lanovkou, cesta dolů už je na vás. Vyrazit můžete i na traily v Horečkách u Frenštátu pod Radhoštěm.

Zdroj: fotobanka CzechTourism, autor: Petr Slavík - Beskydy

Bílá ale nabízí samozřejmě i decentnější možnosti jak pro turisty, tak cyklisty, tedy méně náročné několikakilometrové okruhy vhodné i pro rodiny s dětmi. Jmenujme alespoň některé možnosti, kam se z Bílé vydat: třeba šestikilometrovou, romanticky znějící trasou údolím Čurábky a Smradlavky, k osadě Kavalčanky, Bílanskou promenádou, či trasu Bílá – Mezivodí – Kozí hřbety – Bílá, která je opravdu nenáročná a vhodná dokonce i pro kočárky.

Pokud preferujete pohodlnou jízdu na elektrokole, jste tady také správně. Nabíjecí stanice jsou tady na každém rohu a pokud elektrokolo nevlastníte, nevadí. Můžete si jej vypůjčit v některé z frekventovaných půjčoven.

Komu by ze všeho toho pohybu nevyhládlo? Štěstí, že se nacházíte v oblasti, kde se jí sice prostě, ale zato velmi chutně. Přesvědčit se o tom můžete v některé z mnoha horských chat a vyzkoušet tradiční speciality – zelňačku, kyselici nebo vynikající borůvkové knedlíky.

Tip na výlet:

Jedna z tras magistrály, která lemuje česko-slovenskou hranici, vás dovede z Bílé na hraniční přechod Bumbálka. Z ní se vydejte po červené turistické trase až do známé rekreační oblasti Bílý Kříž. Místo získalo název podle bílého kříže, který stojí přesně na statní hranici a podle jedné z legend zde byli pochování strážci hranic portáši. Zajímá vás, co se jim stalo? Pak se zeptejte v nedaleké horské chatě Švarná Hanka. Tam vám to určitě prozradí.

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny.

Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou, kterých můžete využít i v této době. Nechte se inspirovat našimi tipy a zamiřte do přírody. Až se situace vylepší můžete si vychutnat i ta místa, kde je nyní zavřeno.

Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism

Text: Nina Černá