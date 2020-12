„Nechápu, proč se musely zavřít zrovna lyžařské areály. Konečně napadl sníh a mohlo se krásně lyžovat. Je to nepochopitelné. Lidé jsou na vzduchu, je to hloupost, stejně jako mnoho dalších nařízení,“ postěžovala si Alena Špačková, která sáňkovala na Špičáku. Středisko přilákalo davy lidí.

Spousta návštěvníků zamířila také do areálů Nad nádražím, na Weissově louce a na dalších místech. Na sáňky vyrazily děti například v Nýrsku.

Nelákaly ale jen sjezdovky, zasněžená Šumava přivábila také řadu pěších turistů.

Horská služba je podle svých představitelů na nápor hostů připravená. „Návštěvnost je v těchto dnech opravdu velká. U nás se v obsazenosti služeb nic nemění, jsou obsazeny všechny stanice jako každou zimu, i když je nyní provoz vleků zastaven do 10. ledna. Lidí je tady ale hodně, a to i pěších, dokonce i cyklistů v nižších polohách. Uvidíme, co přinesou následující dny. Zatím zvýšená úrazovost během neděle zaznamenána nebyla. Uvidíme, kolik lidí i přes zastavené lanovky přijede tento týden do hor. V neděli bylo na Šumavě enormní množství lidí,“ řekl náčelník Horské služby Šumava Michal Janďura.

V lyžařských areálech fungují prodejní okénka s občerstvením. A jelikož jsou pro to dobré podmínky, provozovatelé pokračují i se zasněžováním, takže sněhu je nyní na svazích dostatek.

Pro běžkaře zatím ale žádné stopy strojově upravené nejsou.