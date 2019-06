Letos bude hlavní sezona na největším tuzemském Letišti Václava Havla v Praze- Ruzyni obzvláště náročná. Už loni tu odbavili rekordní počet cestujících (za celý rok 16,8 milionu lidí) a letos je nakročeno k dalšímu rekordu.

Pro cestující z toho plyne zásadní poučení: opravdu přijít včas, na odbavení si nechat velkou rezervu. A neudělat při balení zbytečnou chybu. „Sezóna bude s ohledem na nárůst cestujících opravdu náročná, je proto nutné, aby byli cestující na letišti včas. Standardně dvě až tři hodiny před odletem,“ nabádá Kateřina Pavlíková z Letiště Praha.

Deník pro čtenáře i letos ve spolupráci s letištěm připravil několik důležitých rad.

Pozor na powerbanky

Různé dobíjecí powerbanky, elektronické cigarety, náhradní baterie a jakákoli elektronika patří jen do příručního zavazadla! Pokud je v dobré víře zabalíte do zapsaného zavazadla a pošlete je „dolů“, obsluha v neveřejném prostoru to na rentgenu zjistí a zve cestující k dodatečné kontrole. Bohužel se stává, že lidé pak nestihnou nástup do letadla, jsou vyloučeni z přepravy a letadlo odletí bez nich . Nikdy s sebou také neberte takzvané turbo zapalovače (ostrý přímý plamen). Většinou jsou zakázané.

Tekutiny na palubu

Většina lidí už se to naučila, ale přesto: Tekutiny či gely mohou do příručního zavazadla pouze v nádobách o objemu maximálně do 100 ml. „Za tekutinu je považována také například řasenka nebo zubní pasta.,“ upozorňuje Pavlíková. Tekutiny musí být navíc uloženy do maximálně jednoho uzavíratelného a průhledného sáčku o objemu maximálně 1 litr a vše potřebné do něj můžete umístit už při balení doma. „Ušetříte si tím drahocenný čas na letišti,“ nabádá Pavlíková

Bez repelentu

Dejte pozor také na repelenty či pepřové spreje, ty se nesmějí přepravovat v žádném zavazadle, protože obsahují hořlavé či toxické látky.

Z kapes všechno ven

Na letišti je nutné u bezpečnostní kontroly předložit všechny osobní věci, které máte u sebe, zejména všechny kovové předměty. Myslete proto na pásky, hodinky, některé šperky, mince, ale také například boty, které mohou mít v sobě kov. Odložit bude nutné také svrchní oděv či pokrývku hlavy.

A vízum máte?

Důležité je si zkontrolovat také cestovní doklady, jejich platnost a požádat v dostatečném předstihu i o případná víza. Často se stává, že lidé si doma omylem vezmou cestovní doklad někoho jiného z rodiny. A nezapomeňte, že i děti dnes musejí mít svůj vlastní cestovní doklad, už se tzv. „nezapisují do dokladů rodiče“.

Zkuste zámečky, ať nepřijdete o kufr

Ideální je kufry zamykat pomocí tzv. TSA zámku, k němuž mají obsluhy světových letišť zvláštní paklíč, kterým lze zámeček odemknout a bez poničení kufru se zaměstnanci dostanou na kontrolu po stopách výbušnin dovnitř zavazadla. Taková kontrola se provádí namátkově v případě podezření a cestující je o takové kontrole vždy informován přiloženým letákem.

Rodinné místnosti na letišti

Když cestujete s rodinou, nezapomeňte, že na pražském letišti lze využít pokoje pro rodiny s dětmi s plným vybavením hračky, přebalovací pult, mikrovlnná trouba. V neveřejné části letiště jsou i pítka, kde si lze načerpat vodu do prázdné láhve zdarma.

SMS o příletu

Užitečnou službou je sledování letu a upozornění. Službu najdete na novém webu Letiště Praha nebo v aplikaci Letiště Praha (zdarma pro Android i iOS).