Série #světovéČesko / České Švýcarsko má většina jeho návštěvníků spojené s úchvatnou přírodou a jedinečnými skalními útvary. Však jde také o národní park – a ne ledajaký, prozatím nejmladší v České republice. Je také nositelem významného ocenění „Evropská destinace nejvyšší kvality za Českou republiku v kategorii Cestovní ruch a chráněné oblasti“, které jej řadí mezi nejvýznamnější evropské turistické regiony. Ovšem jeho lesy, hluboké rokle, soutěsky i mohutné věže pískovcových měst nejsou jedinými lákadly, které tu návštěvníka čekají.

Foto: Ústecký kraj - kostel sv. Václava, Srbská Kamenice

Na kouzlu tohoto koutu Čech se podílí také lidová architektura a sakrální památky rozeseté po zdejší krajině. Při toulkách Českým Švýcarskem tak můžeme narazit na výklenkové kaple tesané přímo do skal, nezřídka osazené obrázky. Vznikaly v období baroka, kdy se zbožnost rozšířila z bran kostelů do celé krajiny. Ze země tak vyrostly křížky a kříže, v této oblasti často bohatě zdobené plechovými malovanými postavami obklopujícími Krista. Některé z kapliček jsou skutečně jedinečné, třeba kaple sv. Ignáce ve Všemilech vytesaná do skály patrně počátkem 19.století, naproti níž stojí pískovcová boží muka. Kaple je spojena s dramatickou epidemií neštovic a úplavice, která Všemily zasáhla v roce 1810. Její ústup byl spojen s prosebným procesím, které zdejší kněz uspořádal na svátek sv. Ignáce. Ten se stal od té doby pro místní dnem díkuvzdání a vděčnosti.