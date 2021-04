Mezi tmavě červené země s největším rizikem nákazy koronavirem se na takzvané mapě cestovatele od pondělí přesune Chorvatsko. Dosud bylo červené, návrat z něj tak bude obtížnější. Opačným směrem se posune Itálie. Z červených do oranžových zemí si polepší Dánsko. Ministerstvo zdravotnictví o tom informovalo v dnešní tiskové zprávě.

Cestující vystupují 1. července 2020 v chorvatské Rijece z vlaku Regiojet, který přijel z ČR | Foto: ČTK

Podstoupit test na covid-19 před vstupem na území Česka je povinné už jen při návratu ze zemí spadajících do tmavě červené kategorie. Patří do ní menší část členských států Evropské unie a také většina třetích zemí, mezi nimi Británie. Pro návraty ze zemí s vysokým a středním rizikem nákazy, tedy červené a oranžové kategorie zemí, se test před návratem do ČR vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu.