Mohutná zřícenina stojí v lesích nad stejnojmennou osadou. Hrad z počátku 13. století je jednou z nejvýznamnějších románských památek střední Evropy. V okolních lesích žijí loupežníci z básní Friedricha von Schillera. Návštěvníci mohou vystoupat na vyhlídkovou věž pevnosti, v expozicích uvidí archeologické nálezy i středověké zbraně. Nedaleko navíc stojí románský kostel svatého Jana Křtitele v Pomezí. Na zdech starších než samotný Landštejn se dochovaly i původní fresky.

2. Ďáblova prdel

Zajímavý skalní útvar je jen jedním z mnoha žulových obrů. Díky svému neobyčejnému tvaru je považován za ikonu skalních tvarů České Kanady. Nachází se nedaleko osady U Panského lesa, stačí mezi Valtínovem a Terezínem na chvíli sejít ze zelené stezky. Z druhé strany k němu vede i naučná stezka.

3. Slavonice

V městečku mezi Rakouskem, Moravou a Čechami mohou lidé obdivovat měšťanské renesanční domy se zdobenými štíty. Ne nadarmo se místu někdy přezdívá „malá Telč“. Část dochovaných hradeb s baštami doplňují dvě brány, Jemnická a Dačická. Návštěvníci by rozhodně neměli vynechat návštěvu kaple Svatého kříže, nejstaršího stavby kostela Svatého těla, ani slavonického podzemí

4. Zámek Dobrohoř

Nedaleko Starého Města pod Landštejnem stojí kdysi krásný zámek. Léta chátral a kusy někdejší krásy z něj opadaly spolu s omítkou. Od roku 2013 má nového majitele, který se jej rozhodl zachránit. Návštěvníci zámku mohou přijít na bezplatnou prohlídku interiéru, mohou si koupit suvenýr, občerstvení nebo si sednout do vinárny na skleničku.

Zdroj: Deník/ Markéta Evjáková



5. Maříž

Namalovat si vlastní hrníček, talíř, mísu nebo plastiku zvířátka mohou lidé v Oáze Maříž. Namočenou do bílé glazury ji s pomocí lektora každý dozdobí podle svých představ. Kdo není kreativní, může si alespoň některý z originálních mařížských výtvorů zakoupit a poobědvat ve stylové restauraci. Autorská keramika pochází z rukou malíře Kryštofa Trubáčka, keramickou dílnu založil v roce 1991.

6. Úzkokolejná dráha

Poslední úzkorozchodnou železnicí se lidé svezou z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice nebo na druhou stranu, do Odrataně. Uprostřed lesů navíc příznivci Járy Cimrmana naleznou železniční zastávku Kaproun, kde umělce po cestě na premiéru své hry Němý Bobeš údajně vysadili z vlaku. V Regionálním muzeu úzkokolejné dráhy v Nové Bystřici představí historii úzkokolejky

7. Malá Hluboká

Stavba v Českém Rudolci byl původně vodní tvrzí. V 17. století jej hraběnka Tokelliová přestavět na renesanční zámek. V roce 1860 zámek vyhořel, později obnoven v novogotickém stylu. Za druhé světové války v něm bydleli zaměstnanci zemědělského družstva a chátral. Dnes jej opravují.

Mám rád jídlo a gastronomii

TIP NA MÍSTNÍ SPECIALITU

Skvělé pokrmy ze zvěřiny nabízí restaurace Bison Ranch v Českém Rudolci. Posezení ve stylové restauraci u tradičního jídla nebo i speciality, jako je bizoní steak či klobása, se bude zamlouvat dospělým. Přijdou si zde na své i děti, protože se mohou vypravit mezi bizony, zaskákat si na trampolíně či na skákacím hradě. www.bisonranch.cz

TIP PRO GURMÁNY

Českou, mezinárodní i italskou kuchyni nabízí restaurace Besídka ve Slavonicích. Příjemná obsluha a polední meníčko za přijatelnou cenu uspokojí kolemjdoucí, znalci ocení velký výběr rozlévaných vín. Letní večery jsou oblíbeným termínem, najít místo na poslední chvíli může být problém. www.besidka.cz.

ALE JÁ JÍM ZDRAVĚ

I z bio jídel si vyberou příznivci zdravé výživy v restauraci Maříž ve Slavonicích. Jídlo si ve venkovním posezení vychutnají i vegetariáni nebo lidé s bezlepkovou dietou. To ale neznamená, že by milovníci masa a tradičních pokrmů byli ochuzeni. www.keramika-mariz.cz.



KAM NA DOBRÉ PIVO

Milovníky zlatavého moku přiláká pivovar Grasel v Českém Rudolci. Nese jméno po slavném loupežníkovi a na čepu má několik speciálů. Třeba tmavá patnáctka Černá růže má jméno odvozené od erbu rodu Rožmberků. www.malahluboka. cz/pivovar-grasel.

Zdroj: Deník/ Markéta Evjáková

Mám rád klid a pohodu

TIP NA ODPOČINEK

Romantické wellness se solnými svíčkami a mísou exotického ovoce čeká na návštěvníky Wellness Penzionu Life kousek od Číměři. Pro všechny je připraven bazén s protiproudem, finská sauna a hydromasážní vířivka s color terapií. Komu by chyběl sport, využije hřiště na beach volejbal nebo tělocvičnu.



TIP NA VÝLET

Asi dva kilometry severně od Slavonic se nabízí příjemná procházka bylinkovou obcí Mutišovem. Prostory vesnice krášlí rostliny a květiny, které před lety obyvatelé zasadili. Zájemci se mohou podívat i do soukromé Ukázkové přírodní zahrady a v sezoně zakoupit domácí výrobky: masti, tinkury, bylinné soli.



TIP U VODY

Travnatý břeh, písčité dno a okolí nádherných lesů k rybníku Zvůle přiláká každého milovníka vody. U rybníka je kemp, kde si lidé mohou zapůjčit lodičku či šlapadlo. Studenější voda možná někoho odradí, může se ale opalovat na prosluněné straně rybníka nebo si s přáteli zahrát pétanque či minigolf.



TIP DO MĚSTA

Nevšední, ale zajímavou podívanou budou mít návštěvníci Muzea samorostů ve Slavonicích. V úzké spolupráci s přírodou je sám vybudoval Karel Tůma. To, co se stalo jeho koníčkem, si lidé prohlédnou v zahradě před hájenkou. Výtvorů je tam víc než šest set a jsou přístupné celý rok.