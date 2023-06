Spisovatelka Julie Caplinová, která je známá také pod pseudonymem Jules Wake, píše knihy v rámci série Romantické útěky. Ty se v Česku staly za poslední roky hitem. Podle recenzí čtenáře baví i inspirují. Už po prvních dvou dílech Kavárna v Kodani a Pekárna v Brooklynu bylo jasné, že série se rozroste do větších rozměrů. Před nedávnem této spisovatelce vyšla nová kniha Útěk na venkov, navíc, v rámci posledního dílu série Hrad ve Skotsku vyšla také krátká povídka Nejkrásnější dárek. Kombinace romantického příběhu, cestopisu a také poznání například typických kulinářských specialit dané země je pro čtenáře, a především pak čtenářky, velmi atraktivní.

Západ slunce v přístavu Nyhavn. | Foto: Wikimedia Commons, Moahim, CC BY-SA 4.0

Julie Caplinová cestování i jídlo miluje, a toto všechno se rozhodla zúročit v prozatím devítidílné sérii Romantické útěky, kde se čtenář postupně vydá po zemích Evropy, ale i za její hranice.

Julie Caplinová - Romantické útěky:

Knihy Julie Caplinové se těší pochvalným recenzím a mnoho především ženských čtenářek se nechává knihami volně inspirovat. Najdete v nich totiž nejen dějovou linku, ale také cestování po nejzajímavějších památkách, které dané město nebo země nabízí. Bonusem je pak příběh, ve kterém se může najít leckdo z nás.

Vyhneme se ale prozrazování děje knih a nabídneme nejzajímavější inspirace podle knih Julie Caplinové, které možná přimějí i vás podívat se někam dál, za hranice našich krajů i vašich soukromých cestovatelských přání.

Julie Caplinová vzbudila pozornost už prvními dvěma knihami Kavárna v Kodani a Pekárna v Brooklynu. Od té doby v sérii Romantické útěky vyšlo celkem devět knih. Poslední a nová kniha, která Julii Caplinové vyšla, se však této série netýká, ačkoli její námět je podobný. Jmenuje se Útěk na venkov a to ostatní už musíte posoudit sami.

Ze série Romantické útěky zatím vyšly knihy:

1. Kavárna v Kodani

2. Pekárna v Brooklynu

3. Cukrárna v Paříži

4. Pláž v Chorvatsku

5. Hotýlek na Islandu

6. Čajovna v Tokiu

7. Chata ve Švýcarsku

8. Domek v Irsku

9. Hrad ve Skotsku

Kavárna v Kodani s leitmotivem fenoménu hygge

Příběh knihy Kavárna v Kodani se točí kolem ambiciózní a mladé Kate z Londýna, které jednoho krásného dne její přítel ukradne nápady, díky nimž je místo ní samotné povýšen na vysněnou pracovní pozici. A protože si chce zachránit kariéru, absolvuje PR výlet do Kodaně se skupinou dalších, pro ni neznámých novinářů, z nichž každý má svůj osobní příběh…

Vše o dovolené v Chorvatsku: Co Čechy čeká, jaká jsou nařízení, důležité novinky

V průběhu knihy můžeme narazit na fenomén hygge. Hygge je dánské slovo, které má vyjadřovat pohodový přístup k životu a umění najít si něco krásného v každém okamžiku. Tento způsob života je často spojován s tím, že Dánové jsou podle výzkumů jedním z nejšťastnějších národů na světě, jak uvádí internetová encyklopedie Wikipedie.

Co z památek a dobrot, které se mihnou v knize, rozhodně nevynechat?

Socha malé mořské víly

V Kodani je jednou z nejpopulárnějších památek a soch Malá mořská víla, dánsky Den lille Havfrue, od Edvarda Eriksena. Nachází se na břehu moře, na promenádě Langelinie. Měří 1,25 metru a váží 175 kilogramů. Dílo bylo inspirováno stejnojmennou pohádkou dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena.

Socha Malá mořská víla, dánsky Den lille Havfrue, od Edvarda Eriksena.Zdroj: Wikimedia Commons, KrikChry, CC BY-SA 4.0

Dílo bylo odhaleno 23. srpna 1913 a jediný moment, kdy socha opustila Kodaň, byl rok 2010 kvůli výstavě Expo 2010 v Šanghaji, jak uvádí Wikipedie.

Přístav Nyhavn

V podstatě jde o bulvár rozdělený jedním z kanálů, po němž jezdí turistické lodě a na březích je jeden podnik vedle druhého. Pivo a káva teče proudem a k jídlu se podávají krevety či tatarský biftek, jak se můžeme dočíst na webu Turistika.

Hranická propast jako fenomén. Je nejhlubší na světě a stále láme rekordy

Kromě domů podél je pestrá i historie. Původně byl Nyhavn obchodní přístav, kde kotvily lodě z celého světa, a byl plný námořníků, kteří navštěvovali zdejší hospody, pivnice a dámské podniky, prozrazuje web Visit Copenhagen. I v knize se hlavní postavy plaví po kanále jednou z lodí…

Věž Rundetaarn

Je to kulatá věž, která byla postavena v 17. století. Původně měla sloužit jako astronomická observatoř. Dnes je z ní jedna z nejoblíbenějších vyhlídek na celou Kodaň, jak píše web Cestuj levně. Nepřímou součástí této věže je také Knihovní hala, která je přístupná pouze přes věžní rampu. Hala slouží také jako místo pro různé výstavy či koncerty, jak uvádí Wikipedie.

Zábavní park Tivoli

Dánským synonymem pro zábavu by se dal označit tento park, který je kombinací atrakcí, restaurací, kulturních akcí, kvetoucích zahrad i působivé podívané na tisíce světýlek. Původně vznikl na periferii bývalého vojenského opevnění, dnes se nachází díky rozrůstající se zástavbě v centru města, naproti hlavnímu vlakovému nádraží.

Fontána v zahradách zábavního parku Tivoli v Kodani.Zdroj: Wikimedia Commons, Jakub Hałun, CC BY-SA 4.0

Najdete zde mimo jiné klasické i adrenalinové kolotoče, můžeme se dočíst na cestovatelském webu Rady na cestu. Park však není rozhodně úplnou novinkou – založen byl již v roce 1843 jistým Georgem Cerstensenem, který se nechal na svých zahraničních cestách inspirovat jinými parky a zahradami. Více se o historii parku Tivoli můžeme dočíst na jeho oficiálních stránkách.

Něco na zub – smørrebrød

Jedná se o dánský otevřený sendvič, který je, jak uvádí Wikipedie, složen z hutného tmavého žitného chleba (rugbrød) s máslem, ozdobeného dalšími potravinami (např. kousky masa či ryby, sýrem, vajíčky) a oblohou z čerstvé či nakládané zeleniny.

Pekárna v Brooklynu s příchutí cupcaků

Město, které nikdy nespí – New York – je prostředím pro druhou knihu ze série Romantické útěky. Seznámíme se zde se Sophií, která právě zažila menší šok a v návaznosti na něj také rozchod s přítelem, který zdaleka nebyl takový, jaký se zdál. Pracovní odjezd do New Yorku je pro ni tedy spíše útěkem než životní příležitostí.

Co z památek a dobrot, které se mihnou v knize, rozhodně nevynechat?

Mrakodrap Empire State Building

Mrakodrap se 102 patry budí pozornost už od jeho výstavby v letech 1929 – 1931. Je kompletně celý ve stylu art deco a nachází se na křižovatce Páté Avenue a West 34th Street. Stal se nejvyšší budovou světa, ale v roce 1972 ji překonala severní věž Světového obchodního centra. Aktuálně je sedmou nejvyšší budovou v New Yorku.

Nejvyšší budovy světa: Mají tvar draka nebo květiny. Pomohla i firma z Pardubic

Mrakodrap vždy lákal také sebevrahy, za jeho existenci z něj skočilo více než třicet lidí a k první z nich došlo ještě před dokončením celé výstavby. Když už se do této budovy dostanete, existují zde i speciální prohlídky, kterými vás budou provázet velvyslanci Empire State Building a rádi prohlídku uzpůsobí vaši potřebám. Na závěr si prohlídku zpečetíte bezplatnou památeční fotografií, kterou si odnesete domů.

Zástavba Upper West Side

Tato známá městská zástavba leží na Manhattanu mezi řekou Hudson a Central Parkem. Je známá tím, že je domovem mnoha umělců. Zajímavostí je například to, že zde žil a před svým vchodem byl také zastřelen zpěvák, skladatel a člen hudební skupiny The Beatles John Lennon.

John Lennon - Imagine:

Nachází se zde, jak uvádí Wikipedie, například také Lincolnovo centrum nebo Columbijská univerzita. , říká internetová encyklopedie Wikipedie. Pokud se chceme vydat také za popkulturou a její historií, kterou je New York obecně znám, musíme navštívit právě Upper West Side. Radí tak oficiální internetový průvodce New Yorkem.

Městský obvod Brooklyn

Nemůžeme samozřejmě vynechat tento nejlidnatější městský obvod New Yorku, v němž bydlí hlavní hrdinka této knihy. Původně se vyvinul z malého nizozemského města „Breuckelen“ a byl samostatným městem až do roku 1898, kdy se připojil k městu New Yorku, říká Wikipedie.

V Brooklynu se zdá, že je vše. Dlouhé pěkné pláže, horská dráha, spousta umění a kultury, ale také staré katakomby a poměrně mladé obyvatelstvo, které je navíc z velké části složeno z přistěhovalců – třetina obyvatel se narodila v cizině. Informace se můžeme dočíst na webu Amerika.

Něco na zub – cupcaky

Typický americký dortík se prolíná dějem celé knihy. Cupcake byl poprvé zmíněn v kuchařce již v roce 1796 a od té doby nesmí chybět na žádném slavnostním stole v USA. Jeho název byl ustálen v roce 1828, avšak lidé si jej často pletou s muffinem.

Originálně je cupcake zkrátka malý dortík o velikosti čajového šálku, na kterém se nešetří polevami, ani ozdobami. Něco o historii cupcaků se můžeme dočíst na internetové encyklopedii Wikipedie a nebo na webu A Monkey on a Cupcake.

Cukrárna v Paříži s nejen sladkým příběhem

Hlavní hrdince Nině táhne skoro na třicet. Pracuje jako servírka, ale už zkusila kdeco – učila ve školce, pracovala v zahradnictví, absolvovala také kuchařský kurz. V ničem se ale nedokázala najít tak, aby u toho zůstala.

Toskánsko láká na venkovní lázně zdarma. Překvapí vás, co v nich leze do plavek

Ve změti hledání sebe sama se jí po uzavření restaurace, ve které pracovala, naskytne příležitost jet do Paříže, kde by měla pomáhat s přípravou cukrářských kurzů pro začátečníky. Vše ale komplikuje protivný šéfkuchař, ke kterému navíc Nina chová naprosto iracionální city.

Co z památek a dobrot, které se mihnou v knize, rozhodně nevynechat?

Elysejská pole – Champs-Élysées

Hlavní hrdinka Nina se prochází po levém břehu Rive Gauche řeky Seiny a odtud zabočí na slavný bulvár, který patří k nejznámějším a nejrušnějším ulicím v Paříži. Ulice je dlouhá necelé dva kilomery, široká sedmdesát metrů a spojuje moderní a historickou část města. Jak uvádí web cestuj levně, na jedné straně je zakončena Vítězným obloukem a na straně druhé Náměstím Svornosti poblíž Louvru.



Most Svornosti

Francouzsky Pont de la Concorde. Most, mistrovské dílo Jeana-Rodolpha Perroneta, byl navržen v roce 1772, ale stavba byla zahájena až v roce 1787, protože konzervativní úředníci považovali návrh za příliš odvážný. Perronet osobně dohlížel na stavbu i přes svůj pokročilý věk kolem 80 let, jak uvádí internetová encyklopedie Britannica.

Tento most byl prohlášen historickou památkou v roce 1975 a spojuje osmý obvod Paříže na pravém břehu a sedmý obvod na levém. Byl postaven v letech 1787–1791 a kvůli houstnoucí dopravě byl podle Wikipedie rozšířen v letech 1930–1932.

Náměstí Svornosti

Největší pařížské náměstí je známé tím, že v minulosti bylo především náměstím poprav – pod gilotinou zde zemřelo více než 1300 osob. Z jedné strany náměstí je již zmíněné Champs-Élysées, z té druhé jej obklopují Tuilerijské zahrady.

Náměstí Svornosti v Paříži.Zdroj: Wikimedia Commons, © Jorge Royan / http://www.royan.com.ar

Za Tuilerijskými zahradami se skrývá druhý z pařížských oblouků a samozřejmě také muzeum Louvre. Obrovská dlážděná plocha vystřídala za vlády krále Ludvíka XV. původní bažinatý terén, dozvíme se na webu Rady na cestu.

Něco na zub – vanilkové řezy „Mille feuille“

Tyto řezy vzdáleně připomínají naše české žloutkové řezy, tedy dva pláty listového těsta s krémem a citronovou polevou. Variant však může být mnohem více. Tento typický francouzský recept sestává především z mléka, cukru, vanilkového cukru, žloutku a másla. Není složité si jej udělat i doma, různých návodů na jeho alternativy je v kuchařkách plno, jeden z návodů najdeme i na webu Víkendové pečení.

Kdo je Julie Caplinová?

Ačkoli chtěla být od svých deseti let spisovatelkou, dlouho pracovala v PR agentuře a cestovala po Evropě, což ji inspirovalo k napsání jejího prvního románu Kavárna v Kodani. Jak už z knih vyplývá, je závislá na cestování a dobrém jídle. „Neustále hledá perfektní gin a je neuvěřitelně vybíravá, co se sklenic, toniku a ozdob týče,“ můžeme zjistit na webu Databáze knih. Julie Caplinová má za sebou také autogramiády v České republice a v jednom ze svých rozhovorů slíbila, že další z románů zasadí právě do Prahy.